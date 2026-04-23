Legendy se zastávají Vondroušové. Chraňte sportovce, očistěte Markétu, vyzývá Clijstersová
Někdejší světové jedničky Andy Roddick a Kim Clijstersová se postavily v kauze neproběhnutého dopingového testu na stranu české tenistky Markéty Vondroušové. „Říká, že byla vystresovaná, na pokraji zhroucení. Rozumím tomu,“ podotkl ve svém podcastu Roddick, šampion US Open.
„Mám na případ jasný názor. Jako hráč musíte udat hodinu denně, kdy jste k dispozici pro test. A nikdy nevíte, kdy budete testováni. Jestli dva dny po sobě, nebo jednou za šest měsíců. Pakliže test neměl proběhnout během hodiny, kterou poskytla, je něco špatně. Pokud bylo její okno mezi sedmou a osmou ráno a někdo jí zaklepe na dveře pozdě večer, její příběh je pro mě úplně důvěryhodný. Kdyby přišli během dané hodiny, měl bych zcela jiný názor. Tak jednoduché to pro mě je,“ vysvětloval Američan.
Belgičanka Clijstersová tvrdě zkritizovala praxi, kdy dopingoví komisaři mohou zabouchat na dveře kdykoliv mimo hodinové rozpětí, které každý den s přesnou adresou pobytu vyplňují profesionálové do systému Adams. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) dokonce uvedla, že z několika mimosoutěžních testů ročně je jeden úmyslně plánovaný mimo poskytnuté časové rozmezí.
„Jsem absolutně na straně Markéty. Každý si může udělat navštívenku a vydávat se za někoho, kdo jde testovat doping. Přeci poskytujeme to časové okno z nějakého důvodu,“ diví se čtyřnásobná grandslamová šampionka Clijstersová.
„A mělo by jít i o bezpečnost sportovců. Mám spoustu zážitků s fanoušky či bláznivými lidmi, kteří přišli až ke mně domů a prosili o peníze nebo mě jen chtěli potkat. Je určitá mez, která by se neměla překračovat. A tahle praxe to umožňuje. Lidi si můžou říct: možná tohle je cesta, jak se někomu můžu dostat do domu. Takhle by to nemělo fungovat. Je špatné, že ITIA nedomýšlí důsledky. Každý může předstírat, že je součástí antidopingu. Tohle je velmi špatně, doufám, že bude očištěná a WTA, ATP i hráčské výbory tenhle problém nějak vyřeší, aby se to nestalo nikomu dalšímu. Klidně nás testujte víc, ale nedělejte to mimo dané okno. Já bych takovému člověku nikdy neotevřela!“