Trump čelí kritice za fotku s tenistkami. Řekne víc než tisíc slov, ozvala se Navrátilová
Americký prezident Donald Trump sklízí kritiku za fotografii s tenistkami v Bílém domě, informoval deník The Guardian. Ženy jsou totiž na snímku vzadu, zatímco prezident spolu s trenéry stojí vepředu. Tenisová legenda Martina Navrátilová, která je českou rodačkou, jež emigrovala do USA, na síti X poznamenala, že tato fotka řekne víc než tisíc slov.
Ženský tenisový tým Georgijské univerzity byl jedním z několika, které byly v úterý pozvány do Bílého domu u příležitosti vítězství v turnaji Národní vysokoškolské atletické asociace (NCAA).
Na snímku, který sdílela Margo Martinová z tiskového oddělení Bílého domu, je Donald Trump spolu s pěti muži, včetně trenérů, v popředí, zatímco 11 tenistek stojí za nimi.
Na začátku letošního roku americká ženská hokejová reprezentace odmítla pozvání do Bílého domu po získání zlata na olympijských hrách v Miláně a Cortině. Tým jako důvod uvedl nabitý program a dřívější závazky, rozhodnutí však přišlo poté, co Trump během telefonátu se zlatým mužským týmem žertoval, že by měl tedy pozvat i ženy, které rovněž triumfovaly. Mužská reprezentace Bílý dům navštívila a zúčastnila se také projevu o stavu unie jako Trumpovi hosté.
Trump v posledních týdnech čelí obviněním, že vede „misogynní administrativu“, a to po odchodu tří žen z kabinetu, jemuž od začátku dominují muži. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noemová a ministryně spravedlnosti Pam Bondiová byly během posledních dvou měsíců odvolány; ministryně práce Lori Chavezová-DeRemerová v pondělí oznámila, že rezignovala. Bondiovou a Noemovou nahradili muži.