Tenisový svaz zaplatí za škody Kaderkova vedení: prvních 25 milionů a Štvanice v zástavě
Od hrozby se přechází do tvrdé reality. Český tenisový svaz (ČTS) začíná platit za škody, které způsobilo bývalé vedení v éře Iva Kaderky obviněné z dotačního podvodu. ČTS neuspěl v půlce dubna s odvoláním proti výměru finančního úřadu za porušení rozpočtové kázně při organizaci turnajů v roce 2021. A nyní žádá finanční úřad o splátkový kalendář na celkovou částku 24 721 488 korun. Svaz navrhuje měsíční splátky ve výši 700 000 korun po dobu tří let. Jako zajištění nabízí areál Štvanice, jehož část mu patří.
Částka necelých 25 milionů korun je první ze tří, které tenisovému svazu hrozí. Očekává se, že Národní sportovní agentura (NSA) v dohledné době postoupí finančnímu úřadu také kontrolní zjištění za roky 2022 a 2023. U těch NSA požaduje vrácení dalších přibližně 52,5 milionu korun. Celkově se tak jedná o dluh ve výši přes 77 milionů korun.
Ačkoliv po zamítnutí odvolání proti výměru částky za rok 2021 nabylo rozhodnutí finančního úřadu právní moci, ČTS ještě podá žádost o prominutí pokuty.
„Tento krok představuje pro svaz klíčovou naději, jak výrazně snížit celkovou výši dluhu vůči státu,“ stojí v tiskové zprávě. Toto kolečko se s největší pravděpodobností bude opakovat také v případech dalších problematických roků 2022 a 2023.
Řeší se dotační podvod, svaz chce škodu vymáhat
„Tvrdá sankce za hospodaření v minulých letech nás nepřekvapila, přestože jsme se snažili všemi dostupnými prostředky argumentovat proti. Vedle toho jsme se připravovali na její dopady téměř dva roky. S reálnou hrozbou splátek byli v listopadu seznámeni členové valné hromady, kteří na základě této informace schválili odpovídající rozpočet na letošní rok. V něm je počítáno s rezervou pro tento případ, kterou nyní musíme využít. Jsme finančně připraveni tuto situaci řešit, aniž by byly ohroženy základní funkce svazu, financování klubu, středisek a reprezentace,“ uvedl předseda Českého tenisového svazu Jakub Kotrba, jehož vedení nastoupilo v červnu 2024 s úkolem řešit kritickou situaci po obvinění Kaderky a spol.
„Platební výměr finančního úřadu je přímým důsledkem hospodaření části předchozího vedení,“ zdůrazňuje Kotrba fakt, že svaz nyní řeší důsledky dotačního podvodu bývalého vedení a je nucen převzít před finančním úřadem odpovědnost příjemce za použití veřejných prostředků.
Paralelně je vedeno trestní řízení proti osmi firmám a šesti fyzickým osobám, kterým hrozí trest až 10 let odnětí svobody. Po vynesení rozsudku je svaz připraven na vinících vzniklou škodu vymáhat.