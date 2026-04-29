Poškozený Menšík. Rozhodčí ho obral o fiftýn i šanci na skalp světové trojky
Témě do půl druhé ráno dřel Jakub Menšík na madridském stadionu Caja Mágica o šanci na čtvrtfinále antukové tisícovky. Po 140 minutách vyrovnaného boje s druhým nasazeným Alexandrem Zverevem odcházel poražený 4:6, 7:6 (4), 3:6 a také lehce nahněvaný. Mohla za to chyba zkušeného hlavního rozhodčího Mohameda Lahyaniho, která dvacetiletého borce z Prostějova v koncovce připravila o vyhraný fiftýn a možnost na zvrat.
Běžel poslední game zápasu, třetí hráč světa Zverev vedl 5:3 a 30:15 při svém podání. V další výměně dobíhal Menšíkův kraťas, který s vypětím všech sil vrátil. Švédský umpire však zahlásil dvojdopad a hru přerušil. Devětadvacetiletý Němec okamžitě zvedl ruku na znamení, že žádá video o přezkoumání. Byl si jistý, že tenisák dostihl včas a vrátil ho regulérně. To také záznam zcela jasně prokázal. „Moje chyba,“ omluvil se devětapadesátiletý ostřílený arbitr, jenž soudcoval například legendární jedenáctihodinový maraton Isner – Mahut ve Wimbledonu.
Tentokrát se jeho výrok legendárním vůbec nestal. Menšík již byl v jasné pozici, kterou by výměnu dohrál a srovnal na 30:30. Místo toho se výměna musela opakovat a český tenista si již na míček skoro nesáhl, Zverev zápas bez problémů zavřel esem.
Systém video review, jenž posuzuje právě dvojdopady, je stále v tenisovém světě novinkou a využívá se na některých akcích poslední dvě sezony. Letos bude například poprvé k dispozici i při Wimbledonu.
Stála ho tato chyba zápas?
Menšík s ním a především s rozhodčím Lahyanim tentokrát dobrou zkušenost neudělal. Vše však přijal bez velkých emocí a sudímu pár chvil po křivdě podal pravici. „Stála ho tato chyba zápas?“ ptal se přesto účet stanice ESPN na sociálních sítích.
Menšík si lehce pohoršil brilantní skóre proti soupeřům z top 10 žebříčku, které nyní dělá v jeho mladém věku 9 výher a 10 porážek. Přitom nebyl od triumfu nad Zverevem, jedním z nejlepších antukářů současnosti, úplně daleko. Ve třetí sadě Němce poprvé v zápase brejknul, vedl 2:1 a šel podávat.
Soupeř však v následujícím gamu vyvedl Menšíka obratně z rytmu. Nejdříve hodil opakovaně raketou, kterou si šel na lavičku vyměnit. O výměnu dál způsobil další pauzu, když se zdálo, že ho nejprve ochromila křeč a poté si vytíral z oka antuku. Rozkouskovanou hru nakonec Menšík ztratil, přišel o výhodu brejku a nakonec i o celý zápas.