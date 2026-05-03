Královna čtyřhry Siniaková! S Townsendovou vyhrály i v Madridu, Češka je světovou jedničkou
Bravo! Tenistka Kateřina Siniaková získala v Madridu 36. deblovou trofej v kariéře. S Američankou Taylor Townsendovou ve finále porazily ruský pár Mirra Andrejevová, Diana Šnajderová 7:6, 6:2 a ovládly společně třetí turnaj elitní kategorie WTA1000 v řadě. Předtím letos slavily Sunshine Double po triumfech v Indian Wells a Miami.
Šesté turnajové vítězství od premiérového úspěchu ve Wimbledonu 2024 dnes s Townsendovou završily po hodině a půl. Devětadvacetiletá Siniaková tak ještě ozdobila návrat na pozici světové deblové jedničky, který si zajistila už postupem do semifinále.
Nasazené dvojky Siniaková s Townsendovou musely v úvodním setu dotahovat manko po ztrátě podání v třetím gamu, který česká tenistka zakončila dvojchybou. Dokázaly ale vyrovnat a tie-break ovládly 7:2. Druhou sadu pak začaly brejkem a duel už jasně kontrolovaly, přestože si Siniaková za stavu 2:1 vyžádala ošetření a dohrávala se zatejpovanou levou nohou nad kolenem. Po dalším brejku odskočily na 4:1 a soupeřkám žádnou šanci na zvrat nenabídly.
Devatenáctileté Andrejevové tak v Madridu nevyšel ani druhý finálový start. V sobotu prohrála duel o titul ve dvouhře s Ukrajinkou Martou Kosťukovou 3:6, 5:7.