Legenda Siniaková se konečně dočkala respektu?! K návratu na trůn jí gratulovala i WTA
V neděli oslaví teprve třicetiny, přesto je už brána za absolutní legendu dámské tenisové čtyřhry. „Jsi nejlepší, která kdy hrála,“ zopakovala v údivu před českou parťačkou Taylor Townsendová. Kateřina Siniaková se vrátila po společném titulu v Madridu na první místo deblového pořadí, které okupuje už 181. týden, což je třetí nejdelší doba v dějinách. A s 36 tituly je už nejúspěšnější z aktivních deblistek současnosti, byť je ve špičce skoro nejmladší.
Povzdechy nad nedostatkem respektu k elitním deblistkám provázejí kariéru rodačky z Hradce Králové. Čím výš ale šponuje Kateřina Siniaková vlastní kariéru, tím obtížnější je ignorovat její hrdinské činy. Její pondělní návrat na světový trůn, na kterém vystřídala Belgičanku Elise Mertensovou, připomněla WTA speciální tiskovou zprávou. „Zpátky na vrcholu,“ gratulovalo vedení Ženské tenisové asociace a připomnělo, že k rekordmance Martině Navrátilové chybí Siniakové již „jen“ 56 týdnů a k druhé Liezel Huberové pouhých 18.
Soudě podle letošní formy není mimo diskusi, že již v sezoně 2027 může blonďatá dračice v této prestižní statistice přeskočit i legendu legend. Vždyť to není tak dávno, přesně loni na podzim, co vyrovnala rekord Navrátilové a zakončila rok popáté v kariéře na první příčce. „Být alespoň v něčem stejně dobrá jako Martina je něco, co jsem vůbec netušila, že se může stát. Měla jsem obrovskou radost, ani se to nedá skoro slovy popsat, jaké je to pro mě wow,“ líčila tehdy.
Na vrcholu deblového žebříčku se protočilo od roku 1984, co se začal počítat, celkem 50 tenistek včetně sedmi Češek. Jen dvě byly prozatím vytrvalejší a úspěšnější. „Jsi nejlepší deblistka, která kdy hrála. Je mi ctí s tebou nastupovat a tvořit historii. Jsem šťastná, že jsem tvou spoluhráčkou a také kamarádkou,“ volila v Madridu vzletná slova Townsendová na adresu české kolegyně. Měla důvod…
Nejvíc týdnů v čele deblového žebříčku
Pořadí
Hráčka
Týdny
1.
Martina Navrátilová (USA)
237
2.
Liezel Huberová (USA)
199
3.
KATEŘINA SINIAKOVÁ
181
4.
Cara Blacková (JAR)
163
5.
Lisa Raymondová (USA)
137
Dámské túře ty dvě právě nyní vládnou po Sinnerovsku. Ve španělské metropoli natáhly vítěznou šňůru už na 15 zápasů, po Indian Wells a Miami vyhrály třetí tisícovku v řadě. Je teprve začátek května a Siniaková, která připsala na startu roku ještě trofej v Adelaide s Číňankou Šuaj Čang, už se letos těšila ze čtyř titulů. Jejím osobním maximem je šest pohárů za rok a tahle meta je k překonání, byť si z madridského finále odnesla lehké zranění levého kolena.
Jedničkou na delší dobu?
Na první příčce žebříčku se dvojnásobná olympijská vítězka Siniaková ocitla poprvé v říjnu 2018 a nyní na ní načíná sedmé funkční období, které nemusí být vůbec krátké. V Římě loni vypadla v 1. kole, z Roland Garros se s Townsendovou poroučely ve čtvrtfinále, při Wimbledonu v semifinále a na US Open ztroskotaly ve finále. Na velkých turnajích se naskýtá řada příležitostí, kdy budou mít šanci body ještě připisovat. Přitom nejbližší konkurentkou Siniakové je na druhé příčce žebříčku právě Townsendová, která zaměřila také pozornost na singlovou dráhu a po boku Češky startuje jen na největších akcích. Třetí Belgičanku Elise Mertensovou zase v nejbližší době čekají těžké obhajoby včetně wimbledonského titulu.
Siniaková tak drží v ruce všechny trumfy, aby z vrcholu pořadí WTA shlížela na konkurentky další dlouhé týdny. A také odskočila Saře Erraniové se Sie Šu-wej, s nimiž se momentálně dělí se 36 tituly o pozici nejúspěšnější aktivní deblistky. Na rozdíl od nich však Češka nabírá tempo, od startu sezony 2024, kdy se rozešla s Barborou Krejčíkovou a někteří jí předvídali ústup ze slávy, ovládla už 13 turnajů.
„Ne téhle úrovni může hrát Katka dalších deset let, když bude chtít,“ soudí její někdejší deblová spoluhráčka Lucie Hradecká.
Skvělá představa pro český tenis a naopak skličující pro konkurenci.
Nejvíc týdnů v čele deblového žebříčku z českých hráček
Pořadí
Hráčka
Týdny
1.
KATEŘINA SINIAKOVÁ
181
2.
Helena Suková
68
3.
Jana Novotná
67
4.
Barbora Strýcová
27
5.
Barbora Krejčíková
19
6.
Květa Peschkeová
10
7.
Lucie Šafářová
6