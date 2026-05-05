Tenisový spor o prize money se vyostřuje. Budeme bojkotovat grandslamy, hrozí Sabalenková
Světová tenisová jednička Aryna Sabalenková je jednou z hlavních tváří boje za férovější rozdělování prize money na grandslamech. A předvídá, že k tomu, aby hráči dosáhli svého, bude zřejmě nutné přistoupit k dramatickým krokům. „Dojdeme do bodu, kdy budeme grandslamy bojkotovat. Mám pocit, že to nakonec zůstane jedinou cestou, jak můžeme bojovat za svá práva,“ prohlásila Běloruska na tiskové konferenci před začátkem Italian Open v Římě.
Skupinu tenisových hvězd kolem Sabalenkové, mužské jedničky Jannika Sinnera či Novaka Djokoviče pobouřilo nedávné oznámení Roland Garros. Antukový grandslam zveřejnil odměny pro současný ročník s tím, že je navýšil o deset procent na 61,7 millionu eur. Tenisté jsou však přesvědčení, že by měli mít větší podíl z příjmů. Ten letos podle nich činí 14,9 procenta, což je oproti roku 2024 pokles o šest desetin. Hráči přitom opakovaně požadují podíl 22 procent.
„Uvidíme, jak daleko se dostaneme. Jestli ale bude potřeba bojkot, myslím, že my holky se jednoduše domluvíme a půjdeme do něj, protože některé věci jsou k hráčům skutečně nefér,“ zlobí se Sabalenková.
Tenisté a tenistky se snaží již přes rok vytvářet na grandslamy tlak. V boji za svou věc jsou nebývale jednotní. „Roland Garros zapíše další rekordní příjmy, ale my hráči z nich dostáváme méně, přestože je pomáháme vytvářet,“ stojí například v loňském prohlášení dvacetičlenné skupiny předních tenistů a tenistek. V posledních dnech uvedli, že představitelé grandslamů dosud na jejich loňskou výzvu nereagovali.
Francouzská tenisová federace (FFT) reagovala prohlášením: „Zůstáváme plně odhodláni k neustálému dialogu se všemi zúčastněnými stranami ve světovém tenisu, včetně přímé komunikace s jednotlivými hráči. Budeme i nadále pracovat na zlepšování celkových podmínek pro hráče v souladu se svými povinnostmi a svým modelem.“