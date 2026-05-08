Druhý test po zranění nevyšel. Krejčíková v Římě podlehla světové jedničce
Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastasii Zacharovovou z Ruska 6:4, 6:1 a postoupila do 3. kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Anně Kalinské devět mečbolů a prohrála 6:4, 6:7, 5:7. Vypadly i čtyřiadvacátá nasazená Marie Bouzková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
Bouzková podlehla Američance Taylor Townsendové 3:6, 5:7. Valentová nestačila na světovou čtyřku Coco Gauffovou a prohrála rovněž ve dvou setech, stejně jako Krejčíková s žebříčkovou jedničkou Arynou Sabalenkovou.
Do 2. kola mužského turnaje prošel Tomáš Macháč, který vyřadil Řeka Stefanose Tsitsipase 6:4, 7:6. Dalibor Svrčina podlehl Miomiru Kecmanovičovi ze Srbska 2:6, 3:6.
Jednadvacetiletá Nosková porazila 81. hráčku světového žebříčku Zacharovovou po necelé hodině a půl. Pětkrát prolomila soupeřce servis, přidala také osm es. Ve třetím vzájemném utkání zvítězila podruhé. Příště narazí na Ukrajinku Oleksandru Olijnykovovou.
Svěřenkyně Tomáše Krupy Nosková nevyužila v prvním setu dvakrát náskok brejku, zbrzdilo ji šest dvojchyb. V koncovce za stavu 5:4 však opět soupeřce sebrala podání a s ním i celý set. Druhou sadu už měla česká tenistka pod kontrolou. Po brzkém brejku utekla do vedení 3:0, na servisu byla stoprocentní a duel poté ukončila využitým druhým mečbolem.
Siniaková svedla s nasazenou dvaadvacítkou tříapůlhodinovou bitvu, nakonec ale neuspěla. Po zisku první sady vedla ve druhém setu 5:3 a i přes následně ztracený servis měla na returnu prvních pět mečbolů. Kalinská je ale odvrátila, vynutila si zkrácenou hru a v ní uspěla 7:4.
V rozhodující třetí sadě vedla Siniaková znovu 5:3. Tentokrát na servisu za stavu 5:4 promarnila další čtyři možnosti na ukončení zápasu a nakonec ho ztratila. Kalinská se ujala vedení 6:5, při podání české hráčky se propracovala k mečbolu a proměnila ho.
Češkám se proti velkým jménům nedařilo
Krejčíková, která se vrátila na kurty po téměř tříměsíční pauze způsobené svalovým zraněním, začala proti Sabalenkové brejkem. Vítězka čtyř grandslamů pak ale rychle získala převahu a za necelou hodinu a půl vylepšila vzájemnou bilanci na 7:1.
Bouzková je sice v žebříčku dvouhry o 70 míst výše než Townsendová, ale letos s ní prohrála v Indian Wells a ani odveta na římské antuce jí nevyšla. Valentová se s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Gauffovou utkala podruhé a stejně jako loni na Roland Garros neuspěla. Vítězce Turnaje mistryň z roku 2024 přitom vzala čtyřikrát servis, jenže šestkrát o něj sama přišla.
Úspěšný vstup do turnaje zaznamenal Macháč, který porazil bývalou světovou trojku Tsitsipase. Zdolal ho podruhé v kariéře i v sezoně. Uspěl proti němu také ve druhém kole Australian Open.
Macháč získal první set díky brejku ve třetí hře. Ve druhé sadě sice nedotáhl vedení 5:3, v tie-breaku ale uspěl 7:4. V dalším kole narazí na nasazenou sedmičku Daniila Medveděva z Ruska.
Třiadvacetiletý Svrčina, který postoupil do hlavní soutěže z kvalifikace, se proti Kecmanovičovi nemohl opřít o servis. Přišel o něj šestkrát, podání udržel jen dvakrát. Udělal pět dvojchyb a celkem 33 nevynucených chyb.