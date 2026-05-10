Předplatné

Senzační výhra Bartůňkové. V Římě nečekaně porazila loňskou vítězku Australian Open

Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola BartůňkováZdroj: profimedia.cz
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
Česká tenistka Nikola Bartůňková
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tenis
Začít diskusi (0)

Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka, které patří 94. místo v žebříčku WTA, porazila světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude sedmá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která římský turnaj vyhrála v letech 2017 a 2018.

Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser po odhlášení Kanaďanky Victorie Mbokové. Příležitost využila skvěle. V druhém kole vyřadila domácí Tyru Caterinu Grantovou a dnešní výhrou nad Keysovou dosáhla největšího úspěchu v dosavadní kariéře. V živém žebříčku se posunula 65. pozici a v novém vydání výrazně vylepší své dosavadní maximum.

Na Italian Open dohrál Jiří Lehečka, který nestačil ve třetím kole na Nora Caspera Ruuda a podlehl mu 3:6 a 4:6.

Tenisový turnaj v Římě (antuka):

Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Ruud (23-Nor.) - Lehečka (11-ČR) 6:3, 6:4.

Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Bartůňková (ČR) - Keysová (17-USA) 6:3, 1:6, 6:4,
Svitolinová (7-Ukr.) - Baptisteová (32-USA) 6:1, 6:2.

Čtyřhra - 1. kolo:
Nosková, Valentová (ČR) - Čan Chao-čching, Stollárová (Tchaj-wan/ Maď.) 6:1, 6:1.

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů