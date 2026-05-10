Senzační výhra Bartůňkové. V Římě nečekaně porazila loňskou vítězku Australian Open
Dvacetiletá tenistka Nikola Bartůňková na turnaji v Římě senzačně porazila vítězku loňského Australian Open Američanku Madison Keysovou a postoupila do osmifinále. Česká hráčka, které patří 94. místo v žebříčku WTA, porazila světovou devatenáctku 6:3, 1:6 a 6:4. Její další soupeřkou bude sedmá nasazená Ukrajinka Elina Svitolinová, která římský turnaj vyhrála v letech 2017 a 2018.
Bartůňková původně v Římě neuspěla v kvalifikaci, ale do hlavní soutěže se dostala dodatečně jako lucky loser po odhlášení Kanaďanky Victorie Mbokové. Příležitost využila skvěle. V druhém kole vyřadila domácí Tyru Caterinu Grantovou a dnešní výhrou nad Keysovou dosáhla největšího úspěchu v dosavadní kariéře. V živém žebříčku se posunula 65. pozici a v novém vydání výrazně vylepší své dosavadní maximum.
Na Italian Open dohrál Jiří Lehečka, který nestačil ve třetím kole na Nora Caspera Ruuda a podlehl mu 3:6 a 4:6.
Tenisový turnaj v Římě (antuka):
Muži (dotace 8,235.540 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Ruud (23-Nor.) - Lehečka (11-ČR) 6:3, 6:4.
Ženy (dotace 7,228.080 eur):
Dvouhra - 3. kolo:
Bartůňková (ČR) - Keysová (17-USA) 6:3, 1:6, 6:4,
Svitolinová (7-Ukr.) - Baptisteová (32-USA) 6:1, 6:2.
Čtyřhra - 1. kolo:
Nosková, Valentová (ČR) - Čan Chao-čching, Stollárová (Tchaj-wan/ Maď.) 6:1, 6:1.