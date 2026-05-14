Chaos na tenise v Římě. Oslava fotbalistů Interu vypnula jestřábí oko, přerušoval se zápas
Chaos, při kterém nebylo pro dým pořádně vidět na druhou stranu kurtu a přestalo fungovat i jestřábí oko, ovládl ve středu večer tenisové Italian Open. Majestátní sportovní komplex Foro Italico v Římě hostil souběžně dvě události, jež se prolnuly. Ohňostroje po triumfu fotbalistů Interu Milán v italském poháru nad Laziem (2:0) byly tak intenzivní, že ovlivnily i tenisový turnaj konaný o pouhých 500 metrů dál od olympijského stadionu. Čtvrtfinálový zápas mezi domácím Lucianem Darderim a Španělem Rafaelem Jódarem začal kvůli dešti až v jedenáct hodin večer a navíc musel být na 20 minut přerušen.
Kvůli kouři vypověděla službu videotechnika, která již i na antuce nahradila čárové rozhodčí. Tenistům komplikovala život i horší viditelnost. Po opakovaných stížnostech Darderiho tak hlavní rozhodčí přerušil utkání.
To nakonec končilo až ve dvě hodiny v noci po strhujícím průběhu a Darderiho triumfu 7:6 (5), 5:7, 6:0. „Je to největší vítězství kariéry, hlavně protože je to tady v Římě, fanoušci mi moc pomohli. Bylo to náročné, začali jsme v jedenáct večer, kurt byl hodně pomalý... Ale jsem poprvé v semifinále, připadám si jako ve snu,“ jásal Darderi po bitvě, která trvala 188 minut.
Čtyřiadvacetiletý Ital se díky ní dočkal jednoho z největších úspěchů kariéry, který ho katapultuje minimálně na životní 16. místo žebříčku.