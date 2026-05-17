Sinnerova brutální dominance! Ital vládl i doma v Římě a uzavřel zlatý kruh Masters
Musí se za tři týdny vůbec hrát finále Roland Garros? Tahle palčivá otázka se vznáší nad mužským tenisovým okruhem, jemuž při zranění Carlose Alcaraze vládne železnou rukou i na antuce Ital Jannik Sinner. Světová jednička poslední měsíce čistí ve svém životopise jedno prázdné místo za druhým a předvádí období, jaké ještě světový tenis nepoznal. Vyhrát šest titulů Masters za sebou, to před ním nikdo nezvládl. Připsat si v kariéře titul na všech devíti tisícovkách, to dokázal jen Novak Djokovič. Bylo mu tehdy 31 let. Sinner je o sedm roků mladší a už také uzavřel zlatý kruh Masters.
Co je pro jednoho životním počinem, z toho udělal Jannik Sinner rutinní záležitost. Od loňského října a tisícovky v Paříži nepoznal na turnajích, které jsou svým významem hned pod grandslamy, porážku: 34 vítězství a šest titulů za sebou!
Ten poslední byl přesto výjimečný. Na vyprodaném římském Campo Centrale zněly fotbalové chorály ólé, olé, olé, Sinner, Sinner. Padesát let čekaly domácí na svého dalšího šampiona Italian Open. Legendární Adriano Panatta, vítěz z roku 1976, seděl v první řadě a vyhlížel následovníka. Dočkal se, Sinner před zraky svých rodičů doručil, co měl a přemohl norského protivníka Caspera Ruuda 6:4, 6:4. Mač zavřel čistou hrou na servisu a rozpřáhl ruce do vítězného gesta. Janniiik Sineeer aplaudovalo deset tisíc nadšených diváků a pohár pak vítěz dostal od italského prezidenta Sergia Mattarelly.
„Nevím, co je víc,“ usmál se pak na otázku, zda si víc považuje zkompletování sbírky z Masters či římského titulu. „Letos je to 50 let, co tady naposledy vyhrál Ital. Cítil jsem tlak, ale zvládnul jsem to. Mám za sebou neskutečné dva a půl měsíce,“ těšilo čtyřiadvacetiletého rodáka z italských hor, jenž jako druhý v dějinách po Rafaelu Nadalovi vyhrál všechny tři antukové tisícovky v sezoně – Monte Carlo, Madrid a Řím.
Ruuda porazil Ital i popáté v kariéře, ještě s ním neztratil jediný set. „Můžu ti Janniku jen pogratulovat. Co právě teď předvádíš, je prostě neuvěřitelné,“ smeknul poražený Nor. Od sezony 2024, kdy vyhrál v Austrálii první grandslam, má Sinner bilanci se svým právě teď zraněným španělským rivalem Carlosem Alcarazem 3:7. A se zbytkem světa 165:7. Tak alarmující je propast mezi hvězdnou dvojkou a zbytkem pole.
Letos někdejšího nadějného lyžaře dokázali nachytat pouze v Melbourne Novak Djokovič a v Dauhá ho brutálním představením na servisu předčil Jakub Menšík. Jinak má takřka bezchybné zápasové skóre 36:2.
V sezoně 2026 vyhrál Sinner poprvé Indian Wells, Monte Carlo, Madrid a Řím. Ze série Masters, která započala v roce 1990, vlastní deset titulů. Ale zároveň ovládl už všech devět turnajů, které tuto prestižní korunu tvoří.
Alcaraz laborující se zánětem šlachy v pravém zápěstí se již se odhlásil z Roland Garros, které startuje za týden. Cokoliv jiného než pařížský titul pro Sinnera, jímž by pro změnu Ital zkompletoval grandslamovou sbírku, by byl naprostý šok.
Kdy vyhrál Sinner turnaje série Masters:
- Indian Wells - 2026
- Miami - 2024, 2026
- Monte Carlo - 2026
- Madrid - 2026
- Řím - 2026
- Montreal/Toronto - 2023
- Cincinnati - 2024
- Šanghaj - 2024
- Paříž - 2025
Masters tituly Jannika Sinnera za sebou:
2025:
- Paříž
2026:
- Indian Wells
- Miami
- Monte Carlo
- Madrid
- Řím