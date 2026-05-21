Atmosféra houstne. Tenisté se dohodli, jak Roland Garros potrestají za nízké prize money
Vyhrocená atmosféra před startem Roland Garros, druhého grandslamu roku, se ještě vyostřuje. Tenisté jsou v boji za vyšší podíl z příjmů turnaje nebývale jednotní a již naplánovali první krok, kterým chtějí pařížský grandslam potrestat. Hráči vybraní k účasti na pátečních úvodních tiskových konferencích po patnácti minutách odejdou, což má symbolizovat skutečnost, že grandslamy rozdělují na prize money v průměru pouze patnáct procent ze svých příjmů. Zbytek hráčů v turnajovém pavouku odmítne poskytnout jakékoli další rozhovory hlavním držitelům mediálních práv, stanicím TNT Sports a Eurosport.
„Litujeme rozhodnutí hráčů, které má dopad na všechny zainteresované strany turnaje: média, televizní stanice, FFT (Francouzskou tenisovou federaci) a celou tenisovou komunitu, jež s velkým nadšením sleduje každý ročník Roland Garros. FFT si uvědomuje důležitost přínosu hráčů pro úspěch turnaje a přeje si s nimi udržovat úzké vztahy,“ stojí v prohlášení turnaje.
Při poslední tisícovce v Římě hovořily světová jednička Aryna Sabalenková či obhájkyně pařížského titulu Coco Gauffová o možnosti bojkotu grandslamů. Omezení mediálních aktivit na nezbytné minimum, aby nemohli být potrestáni pokutou, je od tenistů první praktický krok k projevení silné nevole nad současným stavem.
Odlišné představy o prize money
Grandslamové turnaje svým hlavním protagonistům dávají na prize money pouhých 15 procent z celkových příjmů. Cílem hráčů je dostat se na 22 procent, což je běžná porce u tisícovkových turnajů společných pro muže a ženy. Čtyři největší turnaje roku zatím tento požadavek ignorují a s hráči téměř nekomunikují.
V příštích dnech jsou naplánovány schůzky se zástupci Roland Garros, později přijdou na řadu setkání i s organizátory US Open a Wimbledonu. Travnatý grandslam startující koncem června zatím neoznámil letošní výši odměn a hrozí, že situace může ještě eskalovat.