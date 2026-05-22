Může, ale nehraje. Vondroušová o kritickém období: Musím dbát na mentální zdraví

Jan Jaroch
Tenis
Proslula jako wimbledonská šampionka z roku 2023, jejím nejlepším grandslamem je však Roland Garros. V pouhých devatenácti si na pařížských kurtech zahrála grandslamové finále, ještě předloni tam stála mezi nejlepší osmičkou. Markéta Vondroušová, stále nejlepší česká antukářka, mohla i letos, celkově už podeváté, nastoupit na mistrovství Francie v hlavní soutěži. Start na turnaji, který začíná v neděli, však dobrovolně škrtla. Stejně jako předchozí účasti na monstrózních tisícovkových akcích v Madridu a Římě. Uprostřed dopingové kauzy jsou její myšlenky tenisovým bitvám vzdálené.

„Současné období je pro mě psychicky velmi těžké a cítím, že moje mentální zdraví musí být na prvním místě. Teď bych na kurtu nebyla nastavená tak, jak bych potřebovala,“ vysvětlila tenistka, jíž hrozí až čtyřletý distanc, pro deník Sport a server iSport.

Šestadvacetiletá hráčka loni 3. prosince neodevzdala vzorek během dopingové kontroly, k čemuž je přistupováno stejně, jako by byla usvědčena z užití zakázaných látek. Její kauzu řeší Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA) a Vondroušová se musí bránit vysokému trestu.

Zároveň však není ani provizorně distancovaná, coby 44. tenistka pořadí WTA má právo na start na turnajích. Nevyužívá ho a čeká. Ještě před Wimbledonem proběhne v Londýně klíčové slyšení před nezávislým tribunálem, který sestavuje nezávislá organizace Sport Resolutions. Tribunál si vyslechne argumenty ITIA i obhajobu hráčky, posoudí důkazy a rozhodne o vině a délce trestu.

„Připravuji se také na svoji obhajobu. Celá situace je pro mě náročná i mimo tenis,“ líčí bývalá světová šestka a stříbrná olympijská medailistka, která si na posledních grandslamech prochází skličujícími chvílemi. Loni v září na US Open odstoupila v slzách před čtvrtfinále kvůli zranění kolena, do Austrálie v lednu doletěla, ale kvůli potížím s ramenem se odhlásila. Nyní přijde o další klíčovou akci tenisového kalendáře.

Šampionka tří turnajů WTA doufá, že se černé časy přeženou. „Věřím, že až tohle období zvládnu, budu připravená se zase vrátit,“ vzkázala.

