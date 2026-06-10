Muchová si zahraje s legendou! Češka se na turnaji v Berlíně představí ve čtyřhře se Serenou
Karolína Muchová si příští týden zahraje po boku čtyřiačtyřicetileté tenisové legendy Sereny Williamsové čtyřhru na trávě na turnaji v Berlíně. O nové partnerce pro hvězdnou Američanku, jež se tento týden vrátila po čtyřleté pauze na deblové kurty v Queen's Clubu, informoval list The Times.
Před startem na londýnské trávě oslovila držitelka 23 grandslamových trofejí ke spolupráci světovou deblovou jedničku Kateřinu Siniakovou, ta ale kvůli odlišnému programu odmítla. Williamsová tak spojila síly s devatenáctiletou Victorií Mbokovou, po vítězné úterní premiéře je ale jejich další spolupráce ohrožena. Kanaďanka si ve středu v Queen's Clubu v duelu druhého kola dvouhry s Karolínou Plíškovou zranila koleno a musela zápas skrečovat.
Stejně jako v Londýně dostala Williamsová pro start v berlínském deblu divokou kartu. Muchová, jíž patří v žebříčku dvouhry desáté místo, na okruhu WTA čtyřhru obvykle nehraje a ve světovém pořadí figuruje aktuálně na 159. místě.