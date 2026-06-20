Dvě Češky budou hrát o titul! Bouzková porazila Plíškovou, uspěla také Nosková
Tenistka Marie Bouzková vyhrála na turnaji v Nottinghamu české derby s Karolínou Plíškovou 6:4, 6:1 a postoupila do jubilejního desátého finále na okruhu WTA. Nasazená čtyřka zabojuje o čtvrtý titul na elitním okruhu, střetne se s Američankou Emmou Navarrovou. O titul si zahraje také Linda Nosková v Berlíně, v semifinále přehrála 6:2 a 6:4 Alexandru Ealaovou z Filipín.
Sedmadvacetiletá Bouzková porazila o sedm let starší Plíškovou za hodinu a 20 minut. Zdolala ji podruhé v kariéře a srovnala stav vzájemných zápasů na 2:2. V utkání přišla jen jednou o servis, Plíškovou čtyřikrát „brejkla“. Turnajem dál kráčí bez ztráty setu.
„Je to super speciální. Dnešní zápas jsem si hodně užila. Čekala jsem těžké utkání a to se potvrdilo. Karolína je skvělá hráčka na všech površích a věděla jsem, že to nebude snadné. Jsem moc šťastná, že budu hrát své první finále na trávě,“ řekla v rozhovoru na kurtu Bouzková.
Bouzková postoupila do druhého letošního finále. V dubnu triumfovala na antukovém turnaji v Bogotě. Předtím také dvakrát zvítězila v letech 2022 a 2025 v Praze. Bývalá světová jednička a wimbledonská finalistka z roku 2021 Plíšková nevyužila v Nottinghamu šanci na zopakování deset let starého triumfu a předloňské finálové účasti.
„Karolína je velká šampionka. Má spoustu zkušeností, takže je to pro mě velká výhra. Známe se už od dětství, několikrát jsme se spolu připravovaly a mám k ní velký respekt. Jsem moc ráda, že jsem to dnes dokázala,“ uvedla Bouzková.
O titul si Bouzková zahraje s Navarrovou, která v semifinále porazila 7:6 a 6:2 Švýcarku Viktoriji Golubicovou. Pětadvacetiletá Američanka se ve finále na okruhu WTA představí počtvrté a zatím má stoprocentní bilanci.
Noskové se daří v Berlíně
Jednadvacetiletá Linda Nosková si na trávě v Berlíně zahraje o druhý titul v kariéře. V dnešním semifinále turnajová osmička porazila 6:2 a 6:4 Alexandru Ealaovou z Filipín.
V nedělním finále Noskovou čeká Američanka Jessica Pegulaová. Třetí nasazená hráčka a šampionka z roku 2024 v semifinále zdolala 6:4, 6:7 a 6:0 světovou jedničku Arynu Sabalenkovou z Běloruska.