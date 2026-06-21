Nosková slaví titul z Berlína! Míří do TOP 10 žebříčku, na finále se čekalo pět hodin
Týden před startem Wimbledonu se české tenistky vyšroubovaly k hrdinským činům. Jednadvacetiletá Linda Nosková ovládla skvěle obsazenou pětistovku v Berlíně. Díky finálovému triumfu 6:4, 4:6, 6:3 nad světovou čtyřkou Jessicou Pegulaovou slaví také premiérový vpád do elitní desítky žebříčku. Marie Bouzková zase vládla na trávě v anglickém Nottinghamu a i ona si vylepšila kariérní žebříček na 22. místo.
Tři ze čtyř posledních šampionek z luxusní berlínské akce jsou Češky. Petra Kvitová tam v roce 2023 získala poslední titul kariéry, Markéta Vondroušová vládla v německé metropoli loni. Obě dvě jsou také wimbledonskými šampionkami a jejich nástupkyně Linda Nosková prokazuje, že je další velkou hvězdou z Česka ve vývoji a kdo ví, možná také budoucí vítězkou z All England Clubu.
V Berlíně, kam se letos sjelo 7 hráček z top 10, zůstala Nosková neporažená po vynikajících výkonech. V titulovém boji předčila Američanku Jessicu Pegulaovou, jež hraje parádní sezonu (bilance zápasů 31:8) a na trávě její výkony ještě rostou. K pětistovkovému titulu z amerického Monterrey ze sezony 2024 přidala mladá Češka druhý kariérní a ještě cennější.
A důvod jásat byl hned dvojitý – díky zisku 500 bodů se poprvé v kariéře probojovala mezi elitní desítku, ze které na desáté příčce vystrnadí v dalším vydání žebříčku WTA krajanku Karolínu Muchovou. Návdavkem také inkasovala 161 310 eur na prize money, tedy 3,9 mil korun.
„Znamená to pro mě strašně moc. Už jsem hrála několik finále a většina z nich nedopadla dobře. Je důležité pro sebevědomí zase nějaké vyhrát,“ připomněla Nosková v rozhovoru pro Canal+, že finálovou bilanci vylepšila na pouhých 2:5. Emoce z titulu s ní cloumaly, nástup do top 10 ale flegmatičku z Valašska nechával chladnou. „Neznamená pro mě nic, ale je to hezké na papíru,“ smála se jedenáctá Češka, jíž se v historii podařilo prokousat se mezi absolutní elitu.
Na finále se čekalo přes pět hodin. Mělo se startovat v pravé poledne, extrémně silná bouře nad Berlínem však částečně vyplavila klub a poničila elektrické rozvody, což způsobilo masivní zpoždění.
Nosková vtrhla do velkého zápasu na stadionu Steffi Grafové lépe, za 14 minut vedla 3:0 a diktovala tempo. O jedenáct let starší Pegulaová je však ostřílenou sokyní zvyklou hrát ty největší mače, tudíž zachovala klid a za pár chvil již bylo srovnáno. O osudu první sady tak rozhodl až desátý game, v němž si o něco lépe podávající i returnující Češka vytvořila čtyři setboly a po tom posledním už brala první sadu 6:4.
Dcera zámožných rodičů, kteří v Buffalu vlastní klub NFL Bills a hokejové Sabres, dokázala kontrovat. Do stavu 3:3 se i ve druhé sadě hrálo hodně vyrovnaně, pak si však Nosková vybrala nepovedený game na servisu, přišla o celkem 12 míčů v řadě a nabrala manko 3:5, což ji stálo druhý set (4:6). Ten třetí zase ale rozjela skvěle (3:0) a už si náskok nenechala vzít. Po hodině a 58 minutách padla k zemi, když return soupeřky z jejího ostrého servisu uletěl za základní čáru. Třináctý skalp soupeřky z top 10 s ní slavil i druhý kouč Lukáš Dlouhý, jenž na cestě do Německa nahradil Tomáše Krupu.
Češky v TOP 10 žebříčku
Pořadí
Hráčka
Datum
1.
Karolína Plíšková
červenec 2017
2.
Petra Kvitová
říjen 2011
2.
Jana Novotná
červenec 1997
2.
Barbora Krejčíková
únor 2022
3.
Hana Mandlíková
duben 1984
4.
Helena Suková
březen 1985
5.
Lucie Šafářová
září 2015
6.
Markéta Vondroušová
září 2023
7.
Nicole Vaidišová
květen 2007
8.
Karolína Muchová
září 2023
10.
Linda Nosková
červen 2026
Pozn.: Martina Navrátilová stanula na prvním místě žebříčku už jako občanka USA.