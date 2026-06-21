Čtvrtý titul a 22. místo! Bouzková umořila dceru miliardáře a poprvé slaví na trávě
Čtvrtý WTA titul kariéry a první travnatý, k tomu výstup na životní 22. místo žebříčku. Marie Bouzková vybrala bank na travnatém turnaji v Nottinghamu se vším všudy. Ve finále umořila po třech hodinách Američanku Emmu Navarrovou 7:6 (5), 4:6, 6:2. Akce ve střední Anglii tak má po deseti letech opět českou vítězku. Bouzková navázala na titul Karolíny Plíškové ze sezony 2016, právě Plíškovou letos zdolala v semifinále.
Pod dohledem španělského kouče Marca Lópeze podpořila Bouzková zatím životní sezonu, během níž již v dubnu ovládla antukový turnaj v kolumbijské Bogotě a následně získala postupový bod ve Švýcarsku, který Česko poslal do finále BJK Cupu.
Nyní bodovala i na oblíbené trávě, na níž již před čtyřmi lety došla do čtvrtfinále Wimbledonu. „Jsem nadšená, že mám první titul z trávy. Díky moc všem,“ usmívala se a nezapomněla tátovi Milanovi popřát ke dni otců, který připadl právě na finálový den. „Díky za všechno, tati,“ dojala se téměř k slzám.
Cestou do desátého WTA finále kariéry neztratila Bouzková ani set a proti Navarrové, dceře z miliardářské rodiny, která vlastní mimo jiné velký turnaj WTA v Cincinnati, potvrdila roli mírné favoritky. I díky tomu, že uloupila první sadu, během níž řešila kritickou situaci. Za stavu 5:6 a 0:30 si nechala česká hráčka dlouze ošetřovat kotník, ještě však dokázala kontrovat a zvládnut tiebreak 7:6 (5). V druhém dějství se vrátila Navarrová do hry díky brejku z pátého gamu, který už pronesla až do konce sady (4:6).
Vyčerpávající souboj české obranářky s útočněji hrající Američankou se ve třetí hodině utkání definitivně překlopil na českou stranu. Bouzková si rychlým brejkem vypracovala náskok 3:0 a už se neotáčela zpět. Po 2 hodinách a 57 minutách letěly ruce brzy osmadvacetileté Češky vzhůru.
Po dvou titulech z Prahy (2022, 2025) a z letošní antukové Bogoty přidala triumf i na třetím povrchu – trávě. Brala za to odměnu 27 884 liber (asi 995 000 korun) a především 250 bodů do žebříčku. Díky nim se posune v pondělí z 27. na životní 22. místo.