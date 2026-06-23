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Kapitánka Strýcová o Noskové: Linda je dříč, na grandslam si jednou může sáhnout

Linda Nosková se raduje z výhry ve dvouhře s budoucí kapitánkou reprezentačního týmu Barborou Strýcovou
Linda Nosková se raduje z výhry ve dvouhře s budoucí kapitánkou reprezentačního týmu Barborou StrýcovouZdroj: Český tenisový svaz / Pavel Lebeda
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Linda Nosková během finále v Berlíně
Linda Nosková během finále v Berlíně
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Jan Jaroch
Tenis
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Mezi profesionálkami hraje již pátou sezonu, tudíž je snadné zapomenout, že je Lindě Noskové stále teprve 21 let. Propady a učení se za pochodu k mladému věku patří. Hráčská identita tvrdohlavé slečny z Valašska je navíc taková. Není raketa, nýbrž hodně silný diesel. Cestu si prošlapává po svém, metodicky krok po kroku. A železnou pravidelnost, s jakou se rok od roku lepší, nelze přehlédnout. Velký travnatý titul z Berlína a vpád do top 10 je stále jen začátek. „To, jak hraje a jaké turnaje vyhrává, nasvědčuje tomu, že by si na grandslamové poháry jednou mohla sáhnout,“ věří kapitánka pro BJK Cup Barbora Strýcová. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>

Jak se vám líbilo, jak se Linda prezentovala v Berlíně na trávě? Nehrála totiž jenom své typické tvrdé rány, ale předvedla i čopy a kraťasy.
„Je na ní vidět, že se na trávě cítí mnohem lépe a víc věcí si dovolí. Výborně servíruje a lépe se hýbe. Asi to chtělo čas, než si na tento povrch zvykne, což je evidentní, když teď vyhrála pětistovku. Už loni hrála na Wimbledonu velmi dobře, takže si myslím, že je to povrch, na kterém může být velmi úspěšná. Její herní styl na trávě neuvěřitelně platí.“

V čem je její hra na trávě pro soupeřky nejnepříjemnější?
„Hraje výborně i na betonu a obecně na rychlejších površích, kde míč sjíždí dolů. Na tom má založený svůj tenis – skvěle servíruje, dokáže jít hluboko do kolen a pálit rány. Když si věří, hraje opravdu nepříjemně.“

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