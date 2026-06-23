Podpora Vondroušové: Těžko pochopitelné čtyři roky, tvrdí Muchová. Přidal se zástup hvězd
Po tvrdém testu záplava podpory. České i zahraniční tenistky se vyjádřily k trestu, který dostala Markéta Vondroušová od Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Čtyřletý zákaz činnosti kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole označila třeba Karolína Muchová na sociálních sítích trest za těžko pochopitelný. Údiv netajila ani Rumunka Sorana Cirsteaová a další slavná jména.
„Respektuji boj za čistý sport. Také věřím, že férovost, důslednost a zdravý rozum mají smysl. Čtyři roky jsou kruté a těžko k pochopení. Stojím za tebou, Maky“ napsala jedenáctá hráčka světa Muchová na sociálních sítích.
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou měla přijít mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Vondroušová komisařku nevpustila do svého bytu a při obhajobě se také opírala o skutečnost, že se žena nelegitimovala a neukázala pověření. Komisařka ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila.
Šestadvacetiletá hráčka v pondělním vyjádření na Instagramu uvedla, že uplynulé měsíce ji zasáhly více, než čekala. Odmítla, že by dopovala a zmínila i další test o tři dny později, který byl negativní. Obrázkovými symboly nebo vzkazy ji podpořil řada dalších tenistek.
Proti trestu se postavil i svaz: Stojíme za Markétou
„Nemohu tomu uvěřit. Jsme s tebou,“ napsala Cirsteaová, současná 18. tenistka světa. Slovenka Rebecca Šramková se přidala se vzkazem: „Vrať se silnější než kdy dřív.“ Tereza Martincová poté na svém instagramu napsala: „Je to fér? Jsem s tebou Markéto.“
Podporu bývalé šesté hráčce světa vyjádřily také další Češky Linda Nosková, Tereza Valentová či Laura Samson, ale i světové hvězdy Coco Gauffová, Elise Mertensová, Paula Badosaová, Maria Sakkariová, Anna Kalinská, Iva Jovicová, Clara Tausonová, Marta Kosťuková, Katie Boulterová, Eva Lysová, Sloane Stephensová, Peyton Stearnsová, Sara Erraniová nebo její finálová soupeřka z Wimbledonu Uns Džábirová.
Kromě světových tenistek se za českou hráčku postavil také domácí svaz. „Jsme přesvědčeni, že Markéta Vondroušová není dopingová hříšnice, která by si ve své kariéře pomáhala nedovolenými podpůrnými prostředky. Došlo k nesrovnalostem při antidopingové kontrole, ale důvody odmítnutí nečekané večerní návštěvy vysvětlila. Pokud porušila pravidla a řády, měla by být adekvátně potrestána, jistě, ale určitě ne takto exemplárně a drakonicky. Dostala trest, který prakticky znamená konec tenisové kariéry. Trest, který si nezaslouží a který jí nepřísluší. Nedopovala, v jejím těle nebyly zakázané látky, jen odmítla ze strachu kontrolu. Kdyby nevyšla na chodbu bytu, nic by se nestalo, neměla večer povinnost otevírat dveře...
Proto jsme se postavili za Markétu před několika týdny a budeme za ní stát i nyní. Jsme připraveni jí aktivně pomoci při její obhajobě a snaze snížit nejtvrdší možný trest, který znamená pro Markétu konec s tenisem. Je to trest, který si v žádném případě nezaslouží,“ uvedl předseda ČTS Jakub Kotrba na webu svazu.
„Markétu znám celou kariéru a stoprocentně věřím, že odmítnutím kontroly nechtěla cokoli skrývat, jsem připraven se za ni postavit, kdykoli bude třeba,“ uvedl Petr Pála, bývalý fedcupový kapitán a místopředseda ČTS.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy. Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS. Ohledně dalších kroků ale zatím Vondroušová neinformovala.