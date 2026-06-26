Muchová přemohla extrémní horko i Ruseovou a v Bad Homburgu si zahraje o třetí titul
Tenistka Karolína Muchová postoupila do finále travnatého turnaje v Bad Homburgu a zahraje si o třetí titul na okruhu WTA. Rumunku Elenu-Gabrielu Ruseovou porazila v generálce na Wimbledon 6:4, 6:4. O druhý titul v sezoně se nasazená čtyřka utká s turnajovou šestkou Japonkou Naomi Ósakaovou.
Devětadvacetiletá Muchová postoupila do devátého finále na okruhu, třetího letos a premiérového na trávě. Utkání proti 105. hráčce světa Ruseové vyhrála poté, co bylo po prvním setu na hodinu a půl přerušeno kvůli vysokým teplotám.
Olomoucká rodačka porazila přemožitelku Lindy Noskové z prvního kola i ve druhém vzájemném duelu. Před třemi lety hrály proti sobě v Aucklandu.
Muchová navázala v Německu na předchozí triumfy nad Dánkou Clarou Tausonovou nebo jinou Rumunkou Irinou-Camelií Beguovou. Ruseové vzala třikrát servis, sama o něj přišla jen jednou. Rodačka z Bukurešti doplatila také na 10 dvojchyb.
Se světovou patnáctkou a čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Ósakaovou se Muchová utká pošesté. Zatím s ní má bilanci 2:3, naposledy jí podlehla vloni ve čtvrtfinále US Open. Ósakaová postoupila do finále po vítězství 6:3, 6:3 nad Číňankou Wang Sin-jü.
Jedenáctá hráčka světa Muchová získala proti Ruseové vyrovnaný první set v koncovce. Za stavu 4:4 odvrátila brejkbol, následně soupeřce servis poprvé prolomila, čímž využila i setbol. Obě vzápětí opustily kurt kvůli vysokým teplotám kolem 38 stupňů Celsia.
Po návratu pokračovala Muchová v precizním výkonu. Ve čtvrté hře soupeřku znovu brejkla, utekla pak do vedení 4:1 a za stavu 5:2 měla na přijmu první dva mečboly. Ruseová je odvrátila, následně českou hráčku poprvé připravila o servis, set ale srovnat nedokázala. Muchová si poté za stavu 5:4 vypracovala na returnu další mečbol a ten už využila.
Výsledky tenisového turnaje žen v Bad Homburgu (tráva, dotace 1,049.083 eur):
Dvouhra - semifinále:
Muchová (4-ČR) - Ruseová (Rum.) 6:4, 6:4, Ósakaová (6-Jap.) - Wang Sin-jü (Čína) 6:3, 6:3.