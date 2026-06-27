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ONLINE: Muchová před Wimbledonem hraje finále v Německu, kvůli horku se začalo dřív

Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu do finále
Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu do fináleZdroj: Profimedia
Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu do finále
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iSport.cz
Tenis
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Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastupuje proti bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové z Japonska. Zápas začíná v 11:00, tedy dříve, než bylo plánováno, kvůli očekávanému vedru. ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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Už páteční semifinále mezi Muchovou a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou organizátoři na hodinu a půl po prvním setu přerušili, protože teploty dosahovaly 38 stupňů Celsia. Rodačka z Olomouce se utká se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Ósakaovou pošesté, v bilanci zaostává Muchová 2:3.

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