ONLINE: Muchová před Wimbledonem hraje finále v Německu, kvůli horku se začíná dřív
Tenistka Karolína Muchová může dorazit do Wimbledonu jako šampionka přípravného turnaje v Bad Homburgu. Na německé trávě se dostala do finále, v němž dnes dopoledne nastupuje proti bývalé světové jedničce Naomi Ósakaové z Japonska. Zápas by měl začít v 11:00, tedy dříve, než bylo plánováno, kvůli očekávanému vedru. ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Už páteční semifinále mezi Muchovou a Rumunkou Elenou-Gabrielou Ruseovou organizátoři na hodinu a půl po prvním setu přerušili, protože teploty dosahovaly 38 stupňů Celsia. Rodačka z Olomouce se utká se čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou Ósakaovou pošesté, v bilanci zaostává Muchová 2:3.