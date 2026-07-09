Vondroušová se rozhodla, bojuje o kariéru a odvolá se k CAS. Co jí může pomoci?
Bude ji to stát další náklady v řádu mnoha milionů korun i měsíce stresu z opětovného vyšetřování kauzy. Přesto se sedmadvacetiletá wimbledonská vítězka Markéta Vondroušová rozhodla: jdu do toho! Odvolá se proti čtyřletému zákazu činnosti za neabsolvování dopingové kontroly, kterým ji na popud Mezinárodní agentury pro bezúhonnost tenisu (ITIA) potrestal nezávislý tribunál. Její případ tak bude od nuly řešit poslední instance – arbitráž CAS (Court of Arbitration for Sport). Deníku Sportu a webu iSport to potvrdilo několik zdrojů z tenistčina okolí.
Vondroušová je momentálně suspendovaná, trest jí skončí 21. června 2030, tedy týden před jejími 31. narozeninami. Po tuto dobu nesmí hrát, působit jako trenérka ani se účastnit jakýchkoli akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji nebo jakýmkoli národním svazem.
Pár dní po 22. červnu, kdy byl nad stříbrnou olympijskou medailistkou vynesen čtyřletý trest, Vondroušová možnost odvolání naznačila. „Po oznámení rozsudku jsem byla úplně zlomená. Teď už cítím, že musím bojovat nejen za sebe, ale i za princip. Strašně moc bych si přála, aby to dopadlo dobře a ukázalo se, že jsme celou dobu mluvili pravdu,“ řekla ve velkém rozhovoru pro iSport.
Právní tým Vondroušové poukazoval při vyšetřování na fakt, že se německá antidopingová komisařka při kontrole loni 3. prosince řádně nelegitimovala, ani nepředložila písemné pověření k testu. Navíc tenistce nechala podepsat starý formulář o odmítnutí testu, na kterém stálo, že maximálním trestem jsou dva roky. Hráčka také argumentovala tím, že jednala ve stresu a strachu, když po ní cizí osoba vyžadovala přístup do bytu.
Nezávislý tribunál jí přesto po půlročním vyšetřování vyměřil nejvyšší možný čtyřletý trest, který by znamenal i konec její kariéry. Odvolání k CAS je poslední šancí, jak ji zachránit. Může však trvat i rok, než tento sportovní soud ve švýcarském Lausanne rozhodne. Výhodou naopak je, že CAS začne kauzu projednávat od nuly a nezávisle na verdiktu nezávislého tribunálu. V minulosti už byl CAS k velkým tenisovým jménům shovívavější. Simoně Halepové snížil trest ze čtyř let na devět měsíců, Marii Šarapovové za meldonium ze dvou let na 15 měsíců.
„O šancích lze jen spekulovat, ale z judikatury CAS za poslední roky vím, že v některých případech dokáže být přísnější než Sports Resolutions (nezávislý tribunál), avšak v kauzách, kde hraje silnou roli výjimečná lidská stránka, na tyto argumenty slyší,“ uvedl právník Jan Exner, který odvolání již dříve doporučoval a před nezávislým tribunálem Vondroušovou zastupoval s americkým kolegou Howardem Jacobsem.