Turisti chytali míčky na Vltavě. Bouzková: Příště si chci zahrát na Karlově mostě!
Tenisový turnaj WTA Prague Open začal originální párty na Vltavě. Na výletní lodi vyrostl malý kurt, Češky na něm předvedly čtyřhru a potom pálily míčky vstříc nadšeným turistům na blízkých mostech. „Je to fajn. Příště by bylo dobré zahrát si na Karlově mostě,“ usmívala se turnajová jednička Marie Bouzková.
Tenisové hvězdy začaly na Vltavě nečekanou interakci s fanoušky. Bouzková si spolu s juniorskými šampionkami Janou Kovačkovou, Kateřinou Zajíčkovou a Alisou Oktiabrevou v pantoflích zapinkala na provizorním kurtu a pak věnovala pár míčků turistům nad řekou. Chvilku si zahrála i se svojí maminkou.
„Jeden byl skoro ve Vltavě, jsem ráda, že tam neskončil. Potom jsem byla ráda, že to lidi chytli a měli z toho radost,“ hodnotila. „Je to takový moment, kterých tolik nemáme. Jsem ráda, že jsem dostala pozvání a můžu tady být.“
Pražský turnaj, který se do loňska konal na kurtech Sparty ve Stromovce, je pro Bouzkovou šťastným místem. V roce 2022 tady vyhrála svůj první podnik WTA a vloni zvítězila znovu, přičemž porazila i letošní vítězku Wimbledonu Lindu Noskovou. „Myslím si, že je to energií diváků. Tenhle týden je vždycky strašně emocionálně vyčerpávající. Člověk do toho dává všechno a nechce je zklamat,“ vysvětlila Bouzková.
Do letošního turnaje vstoupí po víkendu jako nasazená jednička a má tak šanci na třetí pražský triumf. Tentokrát se hraje na Štvanici, na zrenovovaném centr kurtu, kam se tenis vrací po dlouhých šestnácti letech. Bouzková se před turnajem na slavném hřišti objevila jako první a celý týden poctivě trénovala.
„Bylo to krásné. Naposled jsem tam byla, když jsem sbírala míčky. Mám na to strašně hezké vzpomínky. Vidět kurt takhle zrenovovaný a nový… Moc se těším na týden, co máme před sebou,“ říká Bouzková. „Travnatá sezona byla hrozně fajn. Hrála jsem dobře tenis. Teď jsem se snažila odpočinout a stavět dál na tom, kde jsem na trávě skončila.“
Ve Wimbledonu se Bouzková dostala do osmifinále, kde padla s Elise Mertensovou. Belgičanka by měla do Prahy přijet taky, jako druhá nejvýš nasazená hráčka. „Teď mě dvakrát porazila, takže se na odvetu těším. Doufám, že příště proti ní dokážu odehrát ještě lepší zápas a příště to proti ní vyjde,“ řekla Bouzová.
Porážka s Mertensovou jí ve Wimbledonu znemožnila české čtvrtfinále s Lindou Noskovou, s kterou má pozitivní bilanci. „Linda se jí pomstila, hrála krásně celý Wimbledon. Hrála moc hezky, odvážně od prvního míčku, jsem hrozně ráda, že se jí to povedlo, přála jsem jí to,“ usmívá se Bouzková.
Jako česká favoritka bude bojovat před pravděpodobně solidně zaplněným centr kurtem. Lístky na semifinálový a finálový program už pomalu mizí. Do hlediště se vejde 6000 lidí. „Bude to hodně speciální, hrozně se na to těším. Nedokážu popsat, jak se tam budu cítit, protože jsem v takové situaci nikdy nebyla. Jediné, co k tomu můžu říct, že se těším. Emoce, které přijdou, tak přijdou. Mít tenhle turnaj na Štvanici je velký moment pro český tenis,“ řekla Bouzková. „Jsem strašně ráda, že můžu být součástí toho, když se na Štvanici český tenis vrátí.“