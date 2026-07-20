Nejdřív mečbol, pak svíčková! Bouzková si na Štvanici nadělila předčasný dárek
Obhajoba titulu na pražské Štvanici odstartovala úspěšně. Marie Bouzková si v prvním kole poradila se španělskou soupeřkou ve dvou vyrovnaných setech a nadělila si tak ideální dárek k narozeninám. Ty oslaví tradiční svíčkovou dřív, než se ve středu znovu postaví na kurt.
Nasazená jednička WTA Prague Open Marie Bouzková absolvovala premiérový zápas na letošním ročníku jen den před svými narozeninami. Na pražské Štvanici udolala po vyrovnaném boji Španělku Jéssicu Bouzasovou Maneirovou dvakrát 7:5.
Bouzková to neměla v zápase lehké. Hned první set se díky dobré hře obou hráček protáhl. Češka nakonec odkráčela na lavičku vítězně, když vyrovnanou sadu zlomila ve svůj prospěch. První set totiž Bouzasová Maneirová zakončila trefou do sítě, čímž domácí tenistce zajistila úvodní dějství. Španělka neskrývala frustraci a v průběhu setu hodila raketou o zem.
Závěr druhého dějství se pak pro brzy osmadvacetiletou Češku zdál nekonečný. Zápas dokázala uzavřít až při třetím mečbolu, který proměnila nechytatelným vítězným úderem na síti. Tribuny rázem šílely a Štvanicí se rozlehl bouřlivý potlesk.
Domácí jídlo jako odměna
„V obou setech rozhodlo strašně málo, čekala jsem, že to bude vyrovnaný zápas,“ zhodnotila Bouzková po zápase. Návrat před domácí publikum s sebou přinesl pochopitelný tlak. „Ze začátku tam bylo hodně emocí. Pokoušela jsem se z toho dostat, soustředit se na hru míček po míčku.“
Kromě nervozity ji však ovládly i pocity nostalgie: „Je to krásný pocit. Pamatuji si, když jsem na centrkurtu sbírala míčky,“ zavzpomínala na tenisové začátky. Zkušená tenistka na pražské půdě obhajuje titul z loňského turnaje, velké řeči o obhajobě však nemá: „Beru to zápas po zápasu.“
Před dalším utkáním ji čeká oslava narozenin. K těm jí s předstihem přišel s kyticí v ruce pogratulovat bratr, a to hned na kurtu po proměněném mečbolu. A jaká bude samotná oslava? „Dneska to bude pořádné těžké české jídlo, protože zítra si to už nemůžu dovolit. To bych se pak ve středu nepohnula,“ smála se Češka.
Ve středu ji v boji o postup čeká zápas s Američankou Carol Youngsuh Leeovou, která si v prvním kole poradila s Veronikou Podrezovou.