Předčasný dárek Bouzkové: Nejdřív mečbol, pak svíčková! Havlíčková slaví cennou výhru
Obhajoba titulu na pražské Štvanici odstartovala úspěšně. Marie Bouzková si v prvním kole poradila se španělskou soupeřkou ve dvou vyrovnaných setech a nadělila si tak ideální dárek k narozeninám. Ty oslaví tradiční svíčkovou dřív, než se ve středu znovu postaví na kurt. Lucie Havlíčková na Livesport Prague Open překvapila favorizovanou Američanku Alycii Parksovou a po dvousetové výhře také slaví postup do druhého kola.
Nasazená jednička WTA Prague Open Marie Bouzková absolvovala premiérový zápas na letošním ročníku jen den před svými narozeninami. Na pražské Štvanici udolala po vyrovnaném boji Španělku Jéssicu Bouzasovou Maneirovou dvakrát 7:5.
Bouzková to neměla v zápase lehké. Hned první set se díky dobré hře obou hráček protáhl. Češka nakonec odkráčela na lavičku vítězně, když vyrovnanou sadu zlomila ve svůj prospěch. První set totiž Bouzasová Maneirová zakončila trefou do sítě, čímž domácí tenistce zajistila úvodní dějství. Španělka neskrývala frustraci a v průběhu setu hodila raketou o zem.
Závěr druhého dějství se pak pro brzy osmadvacetiletou Češku zdál nekonečný. Zápas dokázala uzavřít až při třetím mečbolu, který proměnila nechytatelným vítězným úderem na síti. Tribuny rázem šílely a Štvanicí se rozlehl bouřlivý potlesk.
Domácí jídlo jako odměna
„V obou setech rozhodlo strašně málo, čekala jsem, že to bude vyrovnaný zápas,“ zhodnotila Bouzková po zápase. Návrat před domácí publikum s sebou přinesl pochopitelný tlak. „Ze začátku tam bylo hodně emocí. Pokoušela jsem se z toho dostat, soustředit se na hru míček po míčku.“
Kromě nervozity ji však ovládly i pocity nostalgie: „Je to krásný pocit. Pamatuji si, když jsem na centrkurtu sbírala míčky,“ zavzpomínala na tenisové začátky. Zkušená tenistka na pražské půdě obhajuje titul z loňského turnaje, velké řeči o obhajobě však nemá: „Beru to zápas po zápasu.“
Před dalším utkáním ji čeká oslava narozenin. K těm jí s předstihem přišel s kyticí v ruce pogratulovat bratr, a to hned na kurtu po proměněném mečbolu. A jaká bude samotná oslava? „Dneska to bude pořádné těžké české jídlo, protože zítra si to už nemůžu dovolit. To bych se pak ve středu nepohnula,“ smála se Češka.
Ve středu ji v boji o postup čeká zápas s Američankou Carol Youngsuh Leeovou, která si v prvním kole poradila s Veronikou Podrezovou.
Havlíčková si vyšlápla na hráčku z TOP 100
Vynikající vstup do turnaje i rychlé zapomenutí na předchozí nezdary! Lucie Havlíčková na Livesport Prague Open překvapila favorizovanou Američanku Alycii Parksovou a po dvousetové výhře slaví postup. Domácí naději nezlomil ani těžký první set plný shod. Ve druhém kole se může těšit na napínavé české derby.
Lucie Havlíčková postupuje do druhého kola turnaje WTA Prague Open po náročném úvodním utkání s Alyciou Parksovou. Jednadvacetiletá tenistka ve dvou setech zdolala Američanku 6:2 a 6:4, přičemž odvrátila všechny hrozby soupeřky. „Ta bilance je hezká, ale bylo by dobré se v zápase nedostat na tolik brejkbolů na vlastním servisu,“ smála se po utkání, ve kterém se jí hrozbu ztráty podání povedlo odvrátit hned šestkrát. Všechny tři vlastní šance naopak využila.
I přes jednoznačný výsledek byl zápas všechno, jen ne procházka růžovým sadem. V prvním setu měla Havlíčková téměř všechny servisy přes shodu. „Bylo pro mě mimořádně důležité si servisy udržet,“ popsala.
Mladá tenistka přitom nevěděla, co přesně od soupeřky čekat. „Šla jsem do zápasu s tím, že to bude těžké. Alycia hraje pade na pade, buď napadá, nebo nenapadá,“ vysvětlila. Češka se navíc oklepávala ze série tří proher. „Snažila jsem se na to nemyslet, ale někde vzadu v hlavě jsem to měla. Dnes mě pak ten dobrý začátek nakopnul a snažila jsem se následně udržet level té hry,“ přiznala.
Parksová momentálně figuruje na 66. místě žebříčku WTA a do zápasu vstupovala jako favoritka. O to sladší je pro Havlíčkovou vítězství. „Je dobré vědět, že se člověk může rovnat s hráčkami v top stovce. Zvládnout to ve dvou setech je příjemný bonus,“ řekla po výkonu.
Juniorská mistryně světa se na štvanickém centrkurtu představila poprvé. „Hraje se tu skvěle a s tím publikem je to ještě o něco hezčí,“ usmívala se.
Překvapivý výsledek posouvá jednadvacetiletou naději do druhého kola, ve kterém se potká s vítězkou zápasu Fruhvirtová – Krejčíková. „S Fruhvirtovou jsem nedávno hrála, takže vím, co mám čekat, ale Bára je grandslamová šampionka, bylo by úžasné si proti ní vůbec zahrát,“ složila poklonu svým možným soupeřkám.