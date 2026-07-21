Krejčíková zvládla přesun z Atén a postoupila do osmifinále, Valentová pozvala profesory
Z horských nocí pod Akropolí se tenistka Barbora Krejčíková vrhla rovnou do chladného dne na Štvanici. Čerstvá vítězka turnaje v Aténách postoupila proti krajance Lindě Fruhvirtové ve dvou setech na místě, kde se jí historicky zatím nedařilo. V osmifinále je sedm Češek, včetně všech prvních pěti nasazených.
Hormony vzrušení i spánku se v těle Barbory Krejčíkové na přelomu týdne stále střídaly. V Aténách nejdřív v neděli dotáhla svůj první turnajový titul od wimbledonského triumfu před dvěma lety. „Měla jsem obrovskou radost, že se to takhle sešlo. Nepředváděla jsem sice úplně nejlepší tenis, ale mentálně jsem to zvládla velice dobře,“ líčila Krejčíková.
Ve finále zdolala domácí hrdinku Marii Sakkariovou a za první titul éry s trenérem Jiřím Novákem zaplatila opakovaným úsilím v pětatřicetistupňovém vedru a taky rozsekaným spánkovým režimem, který si dorovnávala během odpoledního odpočinku.
„Je dobré, že mám schopnost usnout na lusknutí prstů. Ale zároveň to, že jsme chodily spát ve dvě nebo ve tři ráno každý den, není pro regeneraci těla úplně optimální,“ líčila Krejčíková.
Teprve hodinu po nedělní půlnoci se v Aténách dostala do hotelu a v pět ráno už byla na cestě na letiště. Skoro celé pondělí v Praze prospala. A teprve v úterý ráno při rozcvičení mrkla na tabuli, aby zjistila, že první kolo večer hraje jako turnajová dvojka s krajankou Lindou Fruhvirtovou. Obě nastoupily na centrální dvorec k poslednímu zápasu dne, když se nad Štvanicí soustředily mraky a foukal vítr, který Krejčíkové často bral jistotu nadhozů.
„Je to změna, protože v Aténách se hrálo večer a bylo pořád pětatřicet stupňů, člověk se strašně potil. Tady je chladněji, ale myslím si, že to není žádný velký problém,“ líčila Krejčíková.
Na kurtu v prvním setu vládla, ve druhém ale dvakrát ztratila servis a až v závěru odvrátila hrozbu třetí sady. Ve druhém kole ji čeká Lucie Havlíčková.
„V českých derby je vždycky těžké hrát,“ hodnotila. „Máme spoustu skvělých hráček a myslím, že už jsem s většinou z nich hrála, patří to k tomu. Je super, že máme tak moc dobrých holek. Myslím si, že na Štvanici je to pro mě jedno z prvních vítězství. Mně se tady na menších turnajích nikdy moc nedařilo, takže jsem určitě ráda, že jsem takhle dobře začala. A doufám, že přidám další výhry.“
Valentová pozvala profesory
Nasazená trojka Sára Bejlek se ve třech setech protrápila zápasem s neutrální hráčkou Annou Blinkovovou. Klíčový byl pro ni úspěch v tie-breaku prvního setu, který po třech odvrácených setbolech vyhrála 11:9.
„Myslím si, že to bylo jenom o hlavě a tenis už tam nehrál úplně velkou roli,“ hodnotila Bejlek, která v minulém týdnu taky hrála v řecké metropoli. „V Aténách to bylo hodně pomalejší. Musím ale říct, že tady ten centr je výborně udělaný, a když chodí lidi, tak je to nádherné.“
Tereza Valentová jako pátá hráčka pavouku naopak bez problémů vyřídila Australanku Priscillu Honovou 6:3, 6:1. „Cítila jsem se skvěle, zápas jsem si strašně užila. Hodně jsem se na české fanoušky těšila, takže jsem ráda, že se mi to takhle podařilo,“ radovala se Valentová.
V Praze se jí dařilo i loni, kdy ještě ve Stromovce postoupila až do semifinále a poprvé v kariéře pronikla do první stovky světového žebříčku. Letos hraje uvolněně poté, co úspěšně zvládla maturitu. Na turnaj pozvala i několik svých profesorů.
„Učitelé ze školy jsou skvělí, byli u maturity a teď jsem je pozvala sem za odměnu, jak byli hodní a pomáhali mi s materiály, hlavně paní učitelka na účetnictví a paní doučovatelka,“ usmívala se Valentová.
Kromě Fruhvirtové z českých hráček vypadly ještě Laura Samson a nedávná juniorská wimbledonská šampionka ve čtyřhře Jana Kovačková po třísetových porážkách s Australankou Mayou Jointovou respektive s Lanlanou Taraduiovou z Thajska.