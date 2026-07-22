Bouzková zvládla těžký test na Štvanici a perlila. Taky mám hlad, odpovídala fanouškům
Nervy drásající bitva na Štvanici. Marie Bouzkouvá na turnaji Livesport Prague Open zvládla překvapivě těžký test v podobě kvalifikantky Carol Youngsuh Leeové. Den po osmadvacátých narozeninách si nadělila vítězství 7:5, 6:4 a postupuje tak do čtvrtfinále. Na cestě za vytouženou obhajobou loňského titulu se možná zítra utká s krajankou Terezou Valentovou.
Pro jednu z favoritek celého turnaje Livesport Prague Open Marii Bouzkovou měl být dnešní osmifinálový mač s Carol Youngsuh Leeovou snadnou zastávkou na tažení za obhajobou titulu. Američanka ale nasazenou jedničku na štvanickém kurtu dost potrápila a zdramatizovala oba těsné sety. Česká hráčka uspěla v dvouhodinovém klání v poměru 7:5 a 6:4.
Soupeřka vás potrápila. Jak jste průběh utkání vnímala?
„Nebylo to úplně trápení, ale spíše bylo těžké najít ten správný rytmus a balanc. Jak útočit a potom občas být zase solidní, protože ona toho hodně vrátila a já občas tlačila až moc, pak zase málo. Zkrátka jsem hledala ten správný přístup k zápasu a jsem ráda, že hlavně v těch koncovkách mi to vyšlo.“
Máte za sebou solidní vstup do turnaje. První dvě kola mohou být dost zrádná. Vyzkoušela jste si i ty těžké situace.
„Přesně tak. Je to první turnaj na betonu a vstup do turnaje není nikdy jednoduchý, zvlášť tady. Snažím se to taky užít a myslím, že zatím to tak probíhá. Je to trošku uvolněnější, než co to bývávalo, za což jsem ráda, ale zároveň to jsou těžké zápasy. Přechod na beton a betonová sezóna je ještě dlouhá, takže samozřejmě se snažím stavět zápas po zápasu na mojí hře.“
Další kolo může být derby s Terezou Valentovou. Budete jí fandit?
„Jasně, budu! A pokud na náš vzájemný zápas dojde, tak to bude samozřejmě dost těžké. Tereza hraje moc dobře, hrály jsme tady i minulý rok. Je na vzestupu. Mám ji hrozně ráda, takže jí hlavně přeju, aby dneska vyhrála.“
Pomohli vám dneska diváci, kterých tady bylo mnohem víc než úvodní den?
„Určitě! Tak ti pomáhají vždycky hrozně moc. Hrát před nimi tady v Praze je pokaždé speciální. Podpořili mě i v těžkých momentech, kdy mě třeba soupeřka brejkla. Snaží se mi dodat energii a dnes mi byli skutečnou oporou.“
Jaké byly oslavy včerejších narozenin?
„Jak jsem předpovídala, tak to dopadlo. (usmívá se) Hodně knedlíků a dezertů! Užili jsme si to.“
Diváci vás nejen povzbuzovali, ale taky bavili. Ke konci někdo zavolal, ať to dohrajete, že už má hlad a vy jste odpověděla, že ho máte taky. Pomohlo vám i toto odlehčení atmosféry?
„Jistě. Tak to je přesně ten moment, který zažijete jenom s domácím publikem.“ (směje se)
Vnímáte hodně, kolik lidí je v publiku?
„Ano a je to každým dnem lepší a lepší. Myslím, že pro nás české hráčky je to jeden z těch důvodů, proč tu jsme. Chceme hrát před plnými tribunami. Věřím, že návštěvnost se ještě zlepší a už se těším na pátek.“
Jak jste si užila turnaj jako divák? Včera jste seděla v hokejové lóži.
„Tam jsem byla jenom gem. Šli jsme pozdravit Jardu a pak už jsme mířili na knedlíky.“
Jarda Jágr vám fandil i dneska.
„Je to hrozně fajn ho tam mít a samozřejmě si toho hrozně vážím.“
Teď je turnaj dvě stě padesátka. Myslíte, že se v kariéře dočkáte, že tu bude pětistovka? Všechny jste přece kvalitní.
„To by samozřejmě bylo neskutečný. Myslím, že by to přilákalo ještě víc diváků a taky hráček. A určitě věřím, že je to reálné.“