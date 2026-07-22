Zdravě jsem se naštvala, říká Valentová po senzačním obratu. Australance nadělila kanár!
Teprve osmnáctiletá Tereza Valentová si vybojovala čtvrtfinálové derby s Marií Bouzkovou. V duelu s Australankou Mayou Jointovou předvedla obrat z nuly na sto, kterým nadchla tribuny ikonického dvorce na pražské Štvanici. Na tvrdý náraz v první sadě, při níž uhrála pouze jeden gem, odpověděla Valentová kanárem, načež si připsala i poslední set v poměru 6:3. „Zdravě jsem se naštvala. Řekla jsem si, že takhle to teda nepůjde,“ popisovala talentovaná Češka s širokým úsměvem, co se ji honilo hlavou po úvodním výprasku.
Zápas, který dostal Štvanici do varu a hlavně ukázal, jaká je Tereza Valentová bojovnice. Drsný úvod 1:6 na domácí půdě by kdejakou hráčku dokázal nalomit. Juniorskou vítězku French Open ale nakopla do vítězné série sedmi gemů, jež jí přinesl senzačního kanára i dobrý vstup do poslední části proti Maye Jointové.
„Soupeřka hrála v prvním setu úplně neskutečně. Jen jsem doufala, že se to otočí, protože kdyby v takové kvalitě hrála celý zápas, tak si s ní jenom podám ruku a řeknu, že byla lepší,“ líčila Valentová po mači.
Po úvodní patálii osmnáctiletá Češka hlavu nesvěsila a s vervou se vrhla do comebacku. „Zdravě jsem se naštvala. Řekla jsem si, že takhle to teda nepůjde. Hlavní bylo zůstat klidná, makat a věřit, že se to otočí,“ vyprávěla.
„Trošku jsem změnila rytmus. V prvním setu neudělal skoro žádnou chybu v přestřelce. Říkala jsem si, kdyby takhle fakt dokázala hrát celý zápas, bůh ví, kde by byla. Věděla jsem, že někdy vypadne z tempa a já se budu muset rychle chopit šance,“ dodala.
Při pátečním čtvrtfinále ji čeká odveta za loňskou semifinálovou prohru s Marií Bouzkovou. „O motivaci asi ani mluvit nemusím, té mám dost. Těším se na ten zápas a udělám všechno pro to, abych vyhrála. Doufám, že se mi to podaří. Těším se i proto, že mi to může dost pomoct a ukázat, co zlepšit,“ povídala Valentová s úsměvem.
Na turnajích s Bouzkovou často trénuje, takže prý přesně ví, co očekávat.