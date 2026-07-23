Třiapůlhodinové peklo. Bartůňková po porážce v singlu odstoupila ze čtyřhry. Byl by to risk
Thajská nájezdnice Lanlana Tararudeeová vyřadila domácí Nikolu Bartůňkovou z turnaje Livesport Prague Open. Úmorný mač na štvanickém dvorci skončil v poměru 6:7, 6:3 a 6:7. Vedle postupu do dalšího kola stál Bartůňkovou třiapůlhodinový mač také účast ve čtyřhře. Dvacetiletá Češka odstoupila na doporučení týmu kvůli problémům s nohou. „Čím byl zápas delší, tím víc jsem to v tom třetím setu začala cítit a už jsem měla v noze trochu křeče,“ přiznala.
Cenná, byť hořká zkušenost. Nikola Bartůňková končí na pražském turnaji WTA 250 po náročném klání s rozjetou Thajkou Lanlanou Tararudeeovou. V těsném zápase se Češka krom skvěle připravené soupeřky potýkala s nepříznivým počasím a nakonec taky se zdravotními komplikacemi.
Debl nebudete hrát kvůli tomu náročnému a dlouhému zápasu?
„Taky no. Hrála jsem skoro tři a půl hodiny, byl to fakt náročný zápas. Trochu jsem v něm zacítila nohu a nakonec mi fyzio doporučil, že by to byl risk, kdybych do debla šla. Je mi to moc líto vůči Domči, ale myslím, že je to pro mě lepší rozhodnutí.“
Limitovala vás noha i v samotném zápase?
„Já se absolutně nechci vymlouvat. Ten třetí set byl náročný. Neříkám, měla jsem tam náskoky, takže to bylo ještě v pohodě, ale čím byl zápas delší, tím víc jsem to v tom třetím setu začala cítit a už jsem měla v noze trochu křeče. Byly tam dlouhé výměny, takže určitá limitace tam byla, ale vůbec se na to nechci vymlouvat.“
Hrála jste s touto soupeřkou poprvé, jaká byla?
„Byla to těžká, běhavá holka, která mi nedala nic zadarmo a musela jsem si všechno uhrát sama. Teď mě strašně mrzí, že jsem měla výhru tak blízko, ale musím říct, že ona zahrála skvěle. Když jsem měla mečboly, dala eso a zahrála líp než já. Za to klobouk dolů, co předvedla. Bohužel to je tenis – někdy je to radost, někdy je to fakt kruté. Ale jsou to pro mě strašně cenné zkušenosti do budoucna.“
Co vám řekli trenéři po zápase? Že se nedá nic dělat a jde se dál?
„Jo, tak já jsem se samozřejmě rozbrečela, ty emoce tam byly. Mrzelo mě to strašně moc, protože mě to tady doma moc bavilo a chtěla jsem si zahrát ještě další zápas. Ten třetí set byl blízko, rozhodlo tam pár míčů a možná špatná rozhodnutí. Pak se to překlopilo na její stranu a měla možná i trochu štěstí.“
Bude to do budoucna cenná zkušenost? Takový zápas plný zvratů?
„Ano, prožít tři nebo tři a půl hodiny neskutečného pekla... Každá výměna byla strašně dlouhá a náročná, musela jsem si ji uhrát. Pak už chyběly síly, rozhodnutí nebyla správná a přišla i trochu panika. Nebyla jsem tak klidná jako v minulém zápase. Mrzí to, ale pro další zápasy je to naprosto cenná zkušenost.“
Jaký vliv měly na zápas podmínky? Přece jen se oproti minulým dnům dost ochladilo a foukalo.
„To pro mě úplně dobré nebylo. Moc to neletělo, trochu to „chcípalo“ na raketě, takže jsem cítila, že počasí hru i celý zápas ovlivnilo. Ale pro obě to bylo stejné. Soupeřka byla v tomhle těžká – když je větší zima, musíte si to ještě víc uhrát, protože je to pomalejší. Párkrát jsem udělala špatné rozhodnutí a pak se to překlopilo na její stranu.“
Co máte v plánu dál? Odpočinek kvůli noze a pak další turnaje?
„Můj plán je Toronto, Cincinnati, Monterrey – to je zatím v závorce podle toho, jak se mi bude dařit – a potom US Open. V pondělí bych měla letět do Toronta, tak uvidíme, jak na tom bude noha. Zatím mě čeká rehabilitace a regenerace.“
Vaše soupeřka porazila už čtvrtou Češku v řadě a ani jednou neprohrála. Věděla jste o téhle statistice?
„Věděla jsem o výsledcích, jaké má. Má v téhle sezóně fakt super formu a je to kvalitní hráčka. Myslím si, že tenis, co dneska předvedla, odpovídá vyšším příčkám, než kde na žebříčku aktuálně je. Má velkou budoucnost. Z mé strany jsem samozřejmě mohla hrát líp, hlavně třeba servisem, ale to je tenis. Někdy je krutý, někdy přináší radost.“