České derby na Štvanici. Bouzkové padla naděje na obhajobu, Valentová sotva chodila
Páteční čtvrtfinále tenisového turnaje WTA Prague Open nabídlo českým fanouškům infarktovou podívanou. Obhájkyně loňského titulu Marie Bouzková nestačila v třísetové bitvě na devatenáctiletou Terezu Valentovou. Ta i přes nečekané komplikace se zraněním zad dokázala dotáhnout dramatický duel do vítězného konce a zajistila si postup do semifinále.
Pátek na pražské Štvanici nabídl pro fanoušky českého tenisu doslova Vánoce. Ve čtvrtfinále Prague Open bojovalo pět Češek, dvakrát dokonce proti sobě. O neuvěřitelné napětí se postaraly právě Marie Bouzková s Terezou Valentovou v duelu, který se protáhl na tři sady, přičemž ta rozhodující vyvrcholila až v dlouhém tiebreaku.
Bouzková v prvním setu nasadila mladé Valentové laťku vysoko a úvodní dějství zvládla suverénně 6:2. Následně se ale začala projevovat dravost mladší z obou aktérek. Po krátké pauze chytla druhý dech a vyrovnaná přetahovaná trvala až do stavu 4:4, kdy Valentová jasně ovládla dva gamy za sebou a vynutila si pokračování.
Třetí sada definitivně potvrdila vyrovnanost soupeřek, které se ve skóre neustále dotahovaly. Po třetím gamu si musela Valentová vyžádat lékařské ošetření kvůli bolesti zad: „Sklouzla jsem a píchlo mě v zádech. Fyzioterapeutka mi dala prášky, které postupem času zabraly. Pořád to však bolí,“ popsala.
Žádná zlá krev mezi krajankami
Rozhodující dějství se natáhlo na maximum. Atmosféra na Štvanici vrcholila a za stavu 6:6 dospěl duel do tiebreaku. Vítězství nakonec po přestřeleném forhendu Bouzkové slavila Valentová, která se radostí složila na zem.
Nasazená jednička i přes silný start ztratila v závěru dech. „Už jsem nehrála tak dobře, jak na začátku a dovolila jsem Terce být agresivnější,“ shrnula nasazená jednička. Cesta za obhajobou loňského titulu letos končí ve čtvrtfinále.
Po proměněném mečbolu padly obě hráčky do objetí. „Ptala se mě, jestli dokážu chodit. Odpověděla jsem, že sotva,“ smála se vítězka. Je zřejmé, že mezi krajankami nepanuje žádná zlá krev.
Aktuálně 64. hráčka světa si tak proti Bouzkové vylepšila vzájemnou bilanci. Ze tří dosavadních utkání jde o její první triumf. Valentová postupuje do semifinále, kde se popere s Ukrajinkou Dariou Snigurovou, která vyřadila Lanlanu Tararudíovou z Thajska.
Tenisový turnaj žen v Praze (tvrdý povrch, dotace 283 347 dolarů):
Dvouhra - čtvrtfinále:
Snigurová (8-Ukr.) - Tararudíová (Thaj.) 6:0, 6:3
Valentová (5-ČR) - Bouzková (1-ČR) 2:6, 6:4, 7:6 (8:6)
Čtyřhra - semifinále:
Dartová, Lumsdenová (4-Brit.) - A. Kovačková, J. Kovačková (ČR) 3:6, 6:3, 10:3