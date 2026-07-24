Další derby v Praze ovládla favoritka. Krejčíková vyškolila Šalkovou, zbytek Češek ale smutní
Barbora Krejčíková doplnila Terezu Valentovou a slaví postup do pražského semifinále. Ve čtvrtfinále tenisového Livesport Prague Open si suverénně poradila s krajankou Dominikou Šalkovou. Další české zástupkyně už ale na domácí půdě v pátek neuspěly – s turnajem se loučí Sára Bejlek i deblové duo sester Kovačkových.
Páteční program turnaje WTA Prague Open patřil domácím tenistkám. Na kurty pražské Štvanice nastoupilo hned pět českých reprezentantek, do semifinále se však nakonec probojovaly pouze dvě.
Jednou z nich byla i nasazená dvojka turnaje Barbora Krejčíková, která zdolala dvaadvacetiletou Dominiku Šalkovou ve dvou setech dvakrát 6:3. Druhý set však dal dvojnásobné grandslamové šampionce zabrat o něco víc. Ačkoliv se ujala vedení 5:1, Šalková najela na druhou vlnu a téměř zahozený set zlepšila na 5:3 dvěma suverénními gamy. „Když jsem viděla to skóre, tak jsem to chtěla upravit, abych z turnaje neodešla s prohraným setem 1:6,“ smála se Šalková.
Zkušenější z obou hráček nakonec duel bezpečně uzavřela. „Byl to náročný zápas. Byla jsem ráda, že jsem si ve druhém setu vytvořila náskok, avšak pak (Šalková) zabrala a bylo těžké zápas dohrát,“ přiznala Krejčíková.
O poznání hůř dopadla Sára Bejlek. Ta svedla s Rakušankou Lilli Taggerovou dosud nejdelší bitvu turnaje. Ačkoliv osmnáctiletou soupeřku nedávno dokázala porazit, na domácí půdě na ni tentokrát recept nenašla a podlehla jí 3:6 a 4:6.
„Snažila jsem se dnes odvést maximum. Soupeřka skvěle servírovala a byla agresivní,“ popsala dvacetiletá tenistka. Rakušanka se tak v semifinále postaví právě proti Krejčíkové.
Radost českým fanouškům nepřinesla ani čtyřhra. Sestry Jana a Alena Kovačkovy svedly na štvanickém kurtu tvrdý boj, ale na britské duo nakonec nestačily. S párem Dartová – Lumsdenová prohrály po setech 6:3, 3:6 a 3:10.