Předplatné

Kouzelné fotky z archivu Sportu. Zákulisí legendárního zápasu je v Síni slávy na Štvanici

Před bojem. Martina Navrátilová před začátkem zápasu přátelsky objímá Hanu Mandlíkovou. Na kurtu ji pak porazila ve dvou setech
Před bojem. Martina Navrátilová před začátkem zápasu přátelsky objímá Hanu Mandlíkovou. Na kurtu ji pak porazila ve dvou setechZdroj: Archiv Sportu
Chlapec, který nese tabulku s nápisem Czechoslovakia, je bratranec Hany Mandlíkové. Československý tým nastupuje ve složení nehrající kapitán Jiří Medonos, Andrea Holíková, Hana Mandlíková, Regina Maršíková a Helena Suková
Hořké finále. Hana Mandlíková s Helenou Sukovou podávají ruce Martině Navrátilové a Pam Shriverové. Čtyřhra stanovila skóre finále 3:0 pro USA
Nová Štvanice. Pohár federace byl v roce 1986 premiérovou akcí nově vybudovaného centrálního dvorce s kapacitou osmi tisíc diváků
Slavnost k výročí Poháru federace v roce 1986. Zleva Regina Maršíková, Andrea Holíková-Musilová, Hana Mandlíková a Helena Suková
Naše Martina. Po vítězství nad Hanou Mandlíkovou zdraví Martina Navrátilová vřelé publikum. Lidé na tribunách ji otevřeně podporovali a dávali tak i najevo, co si myslí o komunistickém režimu. Premiér Lubomír Štrougal své místo raději předčasně opustil
Bylo plno...
7
Fotogalerie
Martin Hašek
Tenis
Začít diskusi (0)

Čtyřicet let staré fotografie z redakčního archivu Sportu posloužily při vzniku tenisové Síně slávy na Štvanici. Atmosférické snímky z finále Poháru federace 1986 potěšily i členky tehdejšího reprezentačního týmu, které se před několika dny na místě znovu potkaly. A všechny přispěly artefaktem z doby jejich kariér.

Není to velká místnůstka, ale Hana Mandlíková se po ní potěšeně rozhlížela. Čtyřnásobná grandslamová šampionka přijela po čase zase na Štvanici a ve vznikající Síni slávy českého tenisu se vpíjela do fotografií na stěnách.

„Tohle je ještě před zápasem,“ vyprávěla při pohledu na snímek, kde ji drží za rameno usměvavá Martina Navrátilová.

„A tady už jsem naštvaná,“ komentovala moment, při němž spolu s Helenou Sukovou podávají po závěrečné čtyřhře ruku Navrátilové a Pam Shriverové.

Nesmírně silný československý tým ve složení Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková v roce 1986 v Poháru federace na Štvanici obhajoval titul. Ve finále ale narazil na Američanky, s nimiž po letech přijela i emigrantka Martina Navrátilová.

„Všechny jsme byly rády, že sem Martinu pustili. Byli jsme nadšení, že se konečně podívá domů a v klidu se setká se svou rodinou. Ale to finále bylo těžké. Všichni byli proti režimu a fandili jí,“ vzpomínala Mandlíková.

Lidé fandili Martině víc než nám

Po čtyřiceti letech však většina hořkosti zmizela. Při nedávném turnaji WTA Prague Open se čtyři hráčky československého týmu z roku 1986 znovu potkaly.

„Bavily jsme se o tom, že když hrála Martina, byly davy snad ještě víc pro ni než pro nás. Dnes už to ale chápu. Lidé tím oceňovali všechno, co dokázala a co v tenise vyhrála. Nemělo to nic společného s námi, bylo to extra ocenění právě pro Martinu,“ řekla Maršíková.

Tentokrát si všechny užily ovací na zmodernizovaném centrkurtu. A každá z nich přinesla památku na své tenisové kariéry, kterou věnovala do vznikající Síně slávy.

Suková svazu věnovala velkou část osobního archivu a památky ze sbírek jejího otce. Součástí historické expozice je například raketa Věry Sukové, finalistky Wimbledonu z roku 1962. Mandlíková ke stěně osobně instalovala raketu, s níž v roce 1980 vyhrála Australian Open. Maršíková přispěla tenisovými botami a plakátem. Holíková-Musilová přinesla svou tenisovou tašku.

„Já už toho bohužel moc neměla. Tenisky se odnosily, rakety odehrály. Ale našla jsem ještě tašku, která byla schovaná na půdě ve skříni, takže nebyla ani zaprášená,“ usmívala se Holíková-Musilová.

Síň slávy byla na Štvanici poprvé otevřena během pražského turnaje. Pro mimořádný zájem veřejnosti bude v srpnu přístupná každou středu od 9:00 do 12:00 a odpoledne mezi třináctou a sedmnáctou hodinou. Síň se nachází ve svazovém areálu na Štvanici v blízkosti centrálního dvorce na severní straně u Vltavy.

„Připravovaná Síň slávy českého tenisu bude postupně shromažďovat další významné trofeje, archivní materiály, fotografie i osobní předměty největších osobností našeho tenisu a připomínat jejich mimořádné sportovní příběhy dalším generacím,“ uvedl kurátor výstavy Karel Tejkal. „Stovky návštěvníků výstavy nás přesvědčily, že tato práce má smysl a že o ni bude velký zájem.“

Začít diskuzi

Tenis 2026

Tenisové grandslamy a turnaje
Australian OpenRoland GarrosWimbledonUS Open

Tenis dnes * Program MS v hokeji * Tenisové míče na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů