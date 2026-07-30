Kouzelné fotky z archivu Sportu. Zákulisí legendárního zápasu je v Síni slávy na Štvanici
Čtyřicet let staré fotografie z redakčního archivu Sportu posloužily při vzniku tenisové Síně slávy na Štvanici. Atmosférické snímky z finále Poháru federace 1986 potěšily i členky tehdejšího reprezentačního týmu, které se před několika dny na místě znovu potkaly. A všechny přispěly artefaktem z doby jejich kariér.
Není to velká místnůstka, ale Hana Mandlíková se po ní potěšeně rozhlížela. Čtyřnásobná grandslamová šampionka přijela po čase zase na Štvanici a ve vznikající Síni slávy českého tenisu se vpíjela do fotografií na stěnách.
„Tohle je ještě před zápasem,“ vyprávěla při pohledu na snímek, kde ji drží za rameno usměvavá Martina Navrátilová.
„A tady už jsem naštvaná,“ komentovala moment, při němž spolu s Helenou Sukovou podávají po závěrečné čtyřhře ruku Navrátilové a Pam Shriverové.
Nesmírně silný československý tým ve složení Mandlíková, Helena Suková, Regina Maršíková a Andrea Holíková v roce 1986 v Poháru federace na Štvanici obhajoval titul. Ve finále ale narazil na Američanky, s nimiž po letech přijela i emigrantka Martina Navrátilová.
„Všechny jsme byly rády, že sem Martinu pustili. Byli jsme nadšení, že se konečně podívá domů a v klidu se setká se svou rodinou. Ale to finále bylo těžké. Všichni byli proti režimu a fandili jí,“ vzpomínala Mandlíková.
Lidé fandili Martině víc než nám
Po čtyřiceti letech však většina hořkosti zmizela. Při nedávném turnaji WTA Prague Open se čtyři hráčky československého týmu z roku 1986 znovu potkaly.
„Bavily jsme se o tom, že když hrála Martina, byly davy snad ještě víc pro ni než pro nás. Dnes už to ale chápu. Lidé tím oceňovali všechno, co dokázala a co v tenise vyhrála. Nemělo to nic společného s námi, bylo to extra ocenění právě pro Martinu,“ řekla Maršíková.
Tentokrát si všechny užily ovací na zmodernizovaném centrkurtu. A každá z nich přinesla památku na své tenisové kariéry, kterou věnovala do vznikající Síně slávy.
Suková svazu věnovala velkou část osobního archivu a památky ze sbírek jejího otce. Součástí historické expozice je například raketa Věry Sukové, finalistky Wimbledonu z roku 1962. Mandlíková ke stěně osobně instalovala raketu, s níž v roce 1980 vyhrála Australian Open. Maršíková přispěla tenisovými botami a plakátem. Holíková-Musilová přinesla svou tenisovou tašku.
„Já už toho bohužel moc neměla. Tenisky se odnosily, rakety odehrály. Ale našla jsem ještě tašku, která byla schovaná na půdě ve skříni, takže nebyla ani zaprášená,“ usmívala se Holíková-Musilová.
Síň slávy byla na Štvanici poprvé otevřena během pražského turnaje. Pro mimořádný zájem veřejnosti bude v srpnu přístupná každou středu od 9:00 do 12:00 a odpoledne mezi třináctou a sedmnáctou hodinou. Síň se nachází ve svazovém areálu na Štvanici v blízkosti centrálního dvorce na severní straně u Vltavy.
„Připravovaná Síň slávy českého tenisu bude postupně shromažďovat další významné trofeje, archivní materiály, fotografie i osobní předměty největších osobností našeho tenisu a připomínat jejich mimořádné sportovní příběhy dalším generacím,“ uvedl kurátor výstavy Karel Tejkal. „Stovky návštěvníků výstavy nás přesvědčily, že tato práce má smysl a že o ni bude velký zájem.“