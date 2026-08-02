Viďmanová senzační tažení v Memphisu nedotáhla. Ve finále podlehla šestnáctileté Rusce
Česká tenistka Darja Viďmanová v Memphisu premiérový titul na okruhu WTA nezískala. S šestnáctiletou Ruskou Kristinou Ljutovovou prohrála ve finále 6:1, 1:6, 3:6. Utkání s 229. hráčkou světa ztratila po více než dvou hodinách.
Třiadvacetiletá Viďmanová nevyužila šanci korunovat titulem životní vystoupení na turnaji WTA. Ve finále hrála poprvé, v předchozích kolech vyřadila Mexičanku Renatu Zarazúaovou, Američanky Katie Volynetsovou, Sloane Stephensovou a Španělku Marinou Bassolsovou.
Moskevská rodačka Viďmanová ve finále přišla sedmkrát o servis, v závěrečné sadě ho udržela jen jednou z pěti gamů. V závěru odvrátila tři mečboly, ale nakonec odešla poražena.
Viďmanová nevyužila možnost vybojovat pro Česko letošní devátý singlový titul na okruhu WTA. Dvakrát uspěly Karolína Muchová, Linda Nosková a Marie Bouzková, po jednom triumfu získaly Sára Bejlek a Barbora Krejčíková. I přes dnešní neúspěch pronikne Viďmanová v žebříčku do první stovky. Z dosavadního 114. místa se posune na 92. místo.
Ljutovová si polepší o 103 míst a bude na 126. příčce. Ruská hráčka se stala nejmladší vítězkou turnaje WTA od roku 2019. Tehdy triumfovala v Linci v 15 letech Američanka Coco Gauffová.
Viďmanová přitom vstoupila do finále suverénně a díky brzkému brejku se ujala vedení 2:0. Poté sice o podání i vinou neúspěšně reklamovaného dvojdopadu soupeřky přišla, od stavu 2:1 už ale Rusce nepovolila ani game.
Ljutovová od druhého setu výrazně zpřesnila hru a Viďmanová nedokázala na její zlepšený výkon reagovat. Ve druhé sadě prohrála od stavu 1:1 pět gamů a přišla potřetí na turnaji o set.
V rozhodující sadě Ljutovová po dalších dvou brejcích utekla do vedení 4:0. Viďmanová šňůru devíti ztracených gamů sice zastavila a snížila na 2:4, v závěru se ale nemohla opřít o servis. Přestože v osmé hře smazala na returnu tři mečboly, o chvíli později čelila při podání čtvrté hrozbě a tu už neodvrátila.
Tenisový turnaj žen v Memphisu (tvrdý povrch, dotace 283.347 dolarů):
Dvouhra - finále:
Ljutovová (Rus.) - Viďmanová (ČR) 1:6, 6:1, 6:3.