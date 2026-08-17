Tajný návrat Navrátilové na Štvanici. Podepsala se v Síni slávy a 3 hodiny vzpomínala. S kým?
Coby hlavní hrdinka chyběla při nedávném vzpomínkovém ceremoniálu na čtyřicetileté výročí finále Fed Cupu pořádaného na Štvanici. Při první možné příležitosti ale Martina Navrátilová rest dohnala. Na rozdíl od roku 1986, kdy jí jako americké reprezentantce tleskaly plné tribuny, tentokrát devětašedesátileté legenda dorazila na tenisový ostrov na Vltavě téměř potají. „Všechno se seběhlo hrozně rychle. Martina mi volala před týdnem v neděli, jestli se další den může stavit,“ líčil první místopředseda tenisového svazu Petr Pála.
Navrátilovou zajímala expozice k výročí Fed Cupu, která je stále k vidění v nově vznikající tenisové Síni slávy. Tu si devítinásobná wimbledonská šampionka se zájmem prohlédla, napsala vzkaz do návštěvní knihy a stejně jako před ní členky československého družstva i ona připojila autogram ke své fotografii na zdi.
V Síni slávy se nečekaně potkala také s Tomášem Berdychem. „Zrovna jsem tam vezl daviscupové trofeje, bylo to takové spontánní setkání,“ popsal daviscupový kapitán, který do rozrůstající se sbírky v Síni slávy čerstvě věnoval tričko a kšiltovku z vítězného finále Davis Cupu v roce 2013 v Bělehradě.
Expozice bude otevřena i během nadcházejícího zářijového daviscupového duelu s USA. „Pro diváky jsme připravili bonus v podobě toho, že každý divák s platnou vstupenkou bude moci navštívit Síň slávy a obdivovat historii,“ připomněl šéf organizátorů Miroslav Malý.
V nově vznikajícím prostoru se cítila dobře i sama Navrátilová. V Síni slávy si dala sraz s Janem Kodešem, Helenou Sukovou a dalšími a nakonec prý vzpomínání na staré časy zabralo tři hodiny.