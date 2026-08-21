Roste Česku další tenisová hvězda? Dvoumetrový teenager Kumstát předvádí nevídanou dominanci
Ten kluk snad zapomněl prohrávat! Postavte před něj Rafaela Nadala v nejlepší formě a on ho stejně skolí! Do téměř absurdních výšin, při jeho dvou metrech vlastně příznačných, šponuje devatenáctiletý Jan Kumstát současné ohromující tažení. Dva tituly z challengerů za sebou, série patnácti vítězných mačů a skok o téměř 400 míst žebříčkem za měsíc. To je vizitka žhavého léta, které tenisový talent s hokejovými geny právě prožívá.
Dít se tohle na ATP Tour, bude jméno Jana Kumstáta citováno v článcích od Aljašky po Nový Zéland. Série patnácti vítězných zápasů na challengerové úrovni, v tom extrémně náročném mlýnku na maso, z něhož postupují na další úroveň jen ti nejodolnější, ale není o moc méně působivá. „Je to neuvěřitelné,“ kýve hlavou Petr Kovačka, někdejší úspěšný deblista a otec talentovaných českých dcer Aleny s Janou, jenž už přes rok Kumstáta trénuje.
Sám Jan odhaduje, že jeho nejdelší vítězná šňůra v kariéře byla tak šest zápasů. Nyní ji víc než zdvojnásobil. Ještě v půlce července v nizozemském Bunschotenu hrál challenger coby 612. tenista žebříčku. Z kvalifikace postoupil až do semifinále, což byl jeho největší úspěch mezi dospělými. „Do té doby jsem na challengerech uhrál tak kolo nebo dvě. Najednou jsem si ověřil, že s těma klukama můžu hrát, hodně mě to povzbudilo,“ líčí Kumstát. Za dva týdny už třímal první velkou trofej dospělé kariéry, když plně využil volnou kartu na tradiční challenger v Liberci, kde před ním z domácích borců zvítězili pouze Jiří Veselý a Jiří Lehečka.
Ze severu Čech se přesunul na sever Německa, v Hamburku vyhrál včetně kvalifikace sedm utkání za osm dní a také druhý challengerový titul. To už surfoval na vysoké vlně, kdy hrajete na autopilota a zvládáte i ty nejkritičtější chvíle. Tak jako s Němcem Marvinem Möllerem, jenž ve třetí sadě finále vedl 4:3 a 40:0, držel i mečbol. „Byla tam spousta zápasů, které skončily o jeden balón. Ale ustál to. Klobouk dolů,“ smeká kouč Kovačka, jenž dohlíží i na aktuální Kumstátovu jízdu dalším challengerem v Praze na Štvanici, kde jeho svěřenec dospěl už do semifinále. A srazil i krajany s daviscupovými zkušenostmi. V úvodním kole zdolal Petra Brunclika, ve čtvrtfinálovém šlágru i stejně starého Maxima Mrvu, někdejšího parťáka z Prostějova, 6:1, 7:5. Ti dva jsou dnes sedmým a osmým nejlepším hráčem ATP Tour pod 20 let, Kumstát momentálně figuruje v živém pořadí na životní 220. příčce a už koncem srpna má odškrtnutý cíl končit sezonu v elitní třístovce. To vše zvládl na antuce, při jeho výšce a stylu tenisu ne zrovna výhodném povrchu.
„Cítím se skvěle, hraju dobře. Takže příští rok v lednu bych byl rád už v kvalifikaci dospělého Australian Open,“ cílí teď na grandslam, který miluje a kde si udělal jméno. V sezoně 2024 hrál v Melbourne finále juniorského singlu, o rok později tam ovládl debl.
|Hráč
|Výška & Žebříček
|Úspěchy & Trenér
|Jan Kumstát
Výška: 200 cmATP: 347.
Trenér: Petr Kovačka
Jeho táta Pavel udělal kariéru jako opora obrany hokejových Vítkovic, s nimiž vyhrál extraligové stříbro a bronz. Strýc Petr Kumstát to coby útočník dotáhl až do reprezentace. I z Jana mohl vyrůst hokejista, ale... „Když byl malý a šel asi podruhé bruslit na led, říkám mu, ať si vezme přilbu. Samozřejmě mě neposlechl, spadl na led a tekla mu krev z nosu. Tam se asi rozhodlo, že hokej hrát nebude,“ vyprávěl před dvěma lety pobaveně táta Pavel, jenž stejně jako máma Kateřina, bývalá volejbalistka, a vlastně celá rodina, synův vzestup s nadšením sleduje.
Z Kumstáta roste extrémně zajímavý hráč. Zastavil se na dvou metrech výšky, jeho tenis logicky stojí na vynikajícím servisu. Ale nejen na něm. „Nutím ho chodit co nejvíc na síť. A hlavně se zvednul ve hře zezadu. Spousta hráčů neočekává, že s nimi udrží krok, nebo že je dokáže ze základní čáry přehrát, ale jemu se to teď daří,“ líčí kouč Kovačka.
Odmala miloval Kumstát šikulu Rogera Federera, když ho však vidíte na kurtu, vkrádá se na mysl někdo jiný – Jannik Sinner. Na basketbalovou postavu velmi slušný pohyb, aktivní mezihra a žádné velké emoce na kurtu. „Ty se spíš snažím držet v sobě,“ líčí Kumstát, který na mentální přípravě spolupracuje s osobním koučem Janem Mühlfeitem.
Až v lednu mu bude dvacet a pokud vše půjde dobře, jubileum oslaví v Austrálii. „Rád bych se posunul do stovky, hrál co nejvíc grandslamů a zabydlel se na ATP Tour,“ předestírá své nijak nereálné plány. A až se jednou bude ohlížet, možná bude na léto 2026 vzpomínat jako na týdny, kdy se mu změnil život.