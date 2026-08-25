McEnroe exkluzivně: Hláška Noskové o pivu mě dostala. Siniaková do kvalifikace? Chápu to
V osmdesátých letech rozpalovala jeho žhavá rivalita s Ivanem Lendlem kurty, dnes je ale legendární bouřlivák z New Yorku John McEnroe (67) přítelem českého tenisu. Pobaveně vzpomíná, jak ho wimbledonská šampionka Linda Nosková v Londýně dostala hláškou o pivu, Karolínu Muchovou považuje za jednu ze svých nejoblíbenějších hráček. A při US Open si rád prohlédne tenis maličké Sáry Bejlek, jejíž vzestup ve světě urostlých atletek oceňuje. O tom všem a mnohém víc hovořil expert Eurosportu, na kterém můžete poslední grandslam sezony sledovat, během exkluzivního setkání s vybranými světovými médii.
V bílém tričku s vlastním portrétem usedl před počítač a při online setkání téměř hodinu odpovídal na nejžhavější otázky, které přináší start gigantické akce ve Flushing Meadows. Významné navýšení odměn pro tenisty za US Open nebere jako konečnou a radí jim, že jen bojkotem si plně vymůžou své požadavky. Souhlasí i s Novakem Djokovičem, že tenisové zápasy potřebují zkrátit. „Hrajme místo pátého setu supertiebreak,“ navrhuje sedminásobný grandslamový šampion řešení.
Začněme tím nejaktuálnějším. Světové jedničky Kateřina Siniaková a Henry Patten se na US Open nedostali přímo do hlavní soutěže smíšené čtyřhry a museli hrát kvalifikaci. V Česku to mnozí považují za výsměch deblistům. Co si o tom vy, jako rovněž bývalý elitní hráč čtyřhry, myslíte?
„Víte, problém se smíšenou čtyřhrou byl v tom, že dřív její hráče skoro nikdo neznal a téměř nikdo se na ni nedíval. Pořadatelé US Open se rozhodli, že k ní chtějí přitáhnout pozornost. Bohužel jediný způsob, jak toho dosáhnout, bylo turnaj zatraktivnit a v podstatě vyšachovat spoustu klasických deblistů. Siniaková je nejspíš nejlepší deblistka na světě a je skvělá i v singlu, Patten je taky výborný deblista. Chápu, že to působí nespravedlivě. Vypadá to, že jen platíte ještě víc peněz hvězdám, které je nepotřebují, protože za dva dny hraní můžete vyhrát milion dolarů. Ale buďme upřímní: nechcete vidět hrát mix Alcaraze, Serenu a další největší hvězdy? Za mě je to cool. Nerad to říkám, ale