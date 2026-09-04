Kyrgios musí na odvykačku. Už zná svůj trest za kokain, kdy se může vrátit?
Bývalý wimbledonský finalista Nick Kyrgios dostal za užití kokainu měsíční trest a musí podstoupit odvykací léčbu. Informovala o tom Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA). Distanc si už odpykal.
Kyrgios měl pozitivní test na kokain 22. června, kdy vypadl na turnaji v Palmě de Mallorca. Za užití drogy byl suspendován už od 4. srpna, od kdy se mu také zpětně započítal měsíční trest, takže po absolvování léčby může opět hrát.
Jednatřicetiletý Australan se k prohřešku přiznal s tím, že si kokain vzal před turnajem, když si vyrazil do města. Částečně to odůvodnil velkým tlakem, jenž na něj doléhal při neúspěšných pokusech vrátit se po zdravotních problémech k dřívějším výkonům.
ITIA vysvětlení uznala a Kyrgios proto dostal za prohřešek mimo soutěž nižší trest. Bývalý třináctý hráč světa se navíc rozhodl podstoupit odvykací léčbu a obvyklý tříměsíční distanc mu byl snížen na měsíc.