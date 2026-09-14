200 týdnů v čele. Siniaková nadále kraluje žebříčku čtyřhry a už tlačí na Navrátilovou
Kateřina Siniaková zahájila 200. týden v čele žebříčku WTA ve čtyřhře po triumfu na US Open s Taylor Townsendovou, čímž zkompletovala kariérní Grand Slam.
Legendární Martina Navrátilová označila Siniakovou za nejlepší deblistku světa a prohlásila, že ji překonání vlastního rekordu v počtu týdnů na trůnu (237) nebude mrzet.
Novou světovou jedničkou ve dvouhře se stala Jelena Rybakinová po finálové výhře nad Arynou Sabalenkovou, mezi muži nadále vede zraněný Jannik Sinner.
Tenistka Kateřina Siniaková po triumfu na US Open po boku Taylor Townsendové oslavila 200. týden v čele světového žebříčku čtyřhry. V historickém pořadí se osamostatnila na druhém místě, před ní už je pouze Martina Navrátilová, která byla deblovou jedničkou 237 týdnů.
Třicetiletá Siniaková potvrdila pozici jedné z nejlepších deblistek historie triumfem na US Open po boku Američanky Townsendové, s níž zkompletovala kariérní Grand Slam. Předtím se povedlo Siniakové vyhrát všechny čtyři grandslamové turnaje i s Barborou Krejčíkovou, celkem má ve sbírce 12 grandslamových trofejí v dámské a jeden ve smíšené čtyřhře.
Dvoustým týdnem v čele pořadí WTA se Siniaková odpoutala v historickém žebříčku od Američanky Liezel Huberové a stíhá Navrátilovou. "Katka je nejlepší deblistka na světě. Může nastoupit s hodně spoluhráčkami a stejně vyhrává," řekla serveru Tenisový svět Navrátilová po triumfu Siniakové v New Yorku. Pokud její rekord v počtu týdnů v čele žebříčku rodačka z Hradce Králové překoná, mrzet ji to nebude. "Když se to stane, budu jí první gratulovat!" dodala devětašedesátiletá legenda.
Změny na žebříčcích dvouhry
Novou světovou jedničkou ve dvouhře je Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Moskevská rodačka si zajistila posun na první místo už postupem do semifinále v New Yorku a nástup na trůn následně symbolicky stvrdila vítězstvím ve finále nad sesazenou královnou Arynou Sabalenkovou z Běloruska.
Wimbledonská šampionka Linda Nosková zůstala po čtvrtfinálové porážce se Sabalenkovou na šestém místě, osmá je Karolína Muchová.
V čele mužského žebříčku zůstal navzdory absenci v New Yorku kvůli zranění Ital Jannik Sinner, nový šampion Alexander Zverev z Německa je stále druhý. Poražený finalista Ben Shelton z USA se posunul na životní čtvrté místo. Nejlepší z českých tenistů Jakub Menšík je patnáctý.