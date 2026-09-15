Davis Cup se po 13 letech vrací do O2 areny. Jak vyzrát na USA? Siniaková píše historii
Davis Cup se po 13 letech vrací do O2 areny. Jak vyzrát na čtyři leváky v týmu USA? Siniaková píše historii • Zdroj: isport.tv
Po třinácti letech se Davis Cup vrací do pražské O2 areny, kde Češi vyzvou silný výběr USA. „Když vidím americkou nominaci, hned mě napadá, že tam mají čtyři leváky. Velká rarita a zároveň to může být i silná zbraň,“ upozorňuje v novém díle Centrkurtu Dušan Lojda. Řeč přišla také na volbu povrchu nebo šance českého týmu. Nechybí ani ohlédnutí za grandslamem v New Yorku, dramatickým koncem Lindy Noskové, triumfem nové světové jedničky Jeleny Rybakinové či dalším historickým zápisem Kateřiny Siniakové.