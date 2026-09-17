Tohle nebylo na seznamu přání. Parťačka Siniakové pár dní po US Open řeší trable
- Taylor Townsendová musela krátce po zisku titulu ve čtyřhře na US Open podstoupit akutní operaci.
Kvůli chirurgickému zákroku se na poslední chvíli odhlásila z nadcházejícího turnaje v Guadalajaře.
Společně s Kateřinou Siniakovou již mají jistou účast na závěrečném Turnaji mistryň.
Americká tenistka Taylor Townsendová musí krátce po životním úspěchu řešit zdravotní komplikace. Jen několik dní poté, co společně s Kateřinou Siniakovou ovládla čtyřhru na US Open, podstoupila akutní operaci.
Triumf v New Yorku pro Townsendovou znamenal zkompletování kariérního grandslamu ve čtyřhře. Se Siniakovou tak postupně vyhrála všechny čtyři grandslamové turnaje.
Odhlášení na poslední chvíli
Američanka měla následně nastoupit také do dvouhry na turnaji WTA v Guadalajaře. Ve středu ji čekal zápas proti Martě Kosťukové, ze soutěže se ale na poslední chvíli odhlásila. Důvod následně vysvětlila na sociálních sítích. „Tohle jsem na svém seznamu přání neměla,“ zahlásila nejdřív. Pak přišly podrobnosti.
„Ahoj všichni, po tom, co jsem na US Open získala svůj první kariérní grandslam, jsem se strašně těšila, že si zahraju před vámi všemi v Guadalajaře. Kvůli akutní operaci jsem ale nucena z turnaje GDL Open odstoupit a láme mi to srdce,“ uvedla Townsendová.
Zároveň dodala, že se do Mexika hodlá vrátit příští rok. „Těším se, až vás všechny příští rok znovu uvidím, jste nejlepší tenisoví fanoušci. Viva Mexico!“ vzkázala.
Tenisová sezona přitom ještě zdaleka nekončí. Townsendová se Siniakovou už mají jistou účast na Turnaji mistryň, takže případná delší pauza americké hráčce nemusí zkomplikovat jejich cestu na závěrečný vrchol sezony. Nemusí totiž absolvovat podzimní asijskou část sezony kvůli boji o kvalifikaci.
Townsendová se v posledních měsících výrazně soustředila také na dvouhru a postupně stoupala světovým žebříčkem. Právě podzimní část sezony pro ni mohla být důležitou příležitostí k dalšímu posunu.