Na tenis má koule. Trenér komety sezony Bejlek o malé postavě, dospívání i skalpu Sabalenkové
Sezona, v níž vyletěla z chvostu elitní stovky do top 30, vyhrála pětistovkový turnaj a získala skalp tehdejší světové jedničky Aryny Sabalenkové, není výsledkem práce během jednoho roku. Sáru Bejlek, tenisový talent z Česka, už šest let na cestu k takovým výšinám chystá trenér Jakub Kahoun (55). Výřečný chlapík se o svém příběhu s maličkou hráčkou, jež se snaží prosadit ve sportu pro vytáhlé silačky, rozpovídal v čínském Šen-čenu. Tam byla jeho svěřenkyně součástí vítězného týmu při BJK Cupu.
Přestože Sára Bejlek měří pouhých 163 centimetrů a konkurenci vysokých silových hráček to má o to těžší, podle svého dlouholetého trenéra Jakuba Kahouna disponuje obrovskou vnitřní silou. „Kromě fantastického pohybu a citu pro hru se vyznačuje tím, čemu pracovně říkám, že má koule. To je věc, kterou nejde naučit,“ vyzdvihuje kouč její obrovskou mentální odolnost a odvahu, které mladé české hráčce pomáhají vyhrávat dramatické zápasy.
Sáru jste poprvé viděl, když jí bylo osm či devět let a hrála u vás na turnaji v Říčanech. Čím vás zaujala?
„Že byla šikovná, to viděl každý. Ale uhranula mě něčím jiným. Dali jsme si s jejím tátou večeři a víno, a ona šla zatím sama od sebe pinkat na zeď. Zvedla se a šla! Říkal jsem si: pozor, to je zajímavé. Šikovná byla, vnímání kurtu a timing ji naučil táta. Kupodivu, přestože to nebyl tenisový trenér, naučil ji to podle mě výborně. Určitě měla talent, ale on ho rozvinul. Ale zaujalo mě to její zapálení.“
Ještě nějakou dobu ale trvalo, než jste ji začal koučovat na plný úvazek.
„Já vedl Říčany, kde jsem měl na starosti hotel, kongresové centrum, restauraci a tenis k tomu. Oni se připravovali spíš v Prostějově, občas se stavili na den dva v Praze. Zahráli jsme si a něco si řekli. Někdy okolo čtrnácti patnácti let se to zlomilo. A osobně si myslím, že si mě spíš vybrala Sára než tatínek, protože věřila tomu, co jsem jí říkal. Myslel jsem si, že v ten okamžik už pro ni Prostějov není volba, protože tam v té době holky nebyly. Říkal jsem jí, že není nic lepšího než v Praze sparingovat s Terkou Martincovou a Maky Vondroušovou, že jí to dá víc než všechno ostatní. Ona tomu věřila a vlastně si to doma prosadila.“
Jaké to bylo, když jste jako trenér přivítal Sáru v Praze? Dívka školního věku z malého městečka u Znojma, z Hrušovan nad Jevišovkou, najednou v Praze.
„Pro ni to muselo být těžší než pro mě. Pro mě to bylo v podstatě další dítě do rodiny, což akceptovala moje paní, i když ze začátku to byl logicky boj. Pak jsme se společně rozhodli, že když bude chtít, možnost má. Ve Velkých Popovicích máme dvougenerační dům, kde měla svůj zrekonstruovaný byt. Trošičku to připomínalo situaci, když jdou kluci hrát hokej do Švédska nebo Finska a bydlí v rodinách, které jim pomáhají a vychovávají je. Tak jsme to v té chvíli vzali i my.“