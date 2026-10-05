Magazín COACH: rozhovor s Lendlem, jak zvýšit odolnost dětí a komu patří hra?
Už v úterý vychází říjnové vydání magazínu Coach a exkluzivní rozhovor s tenisovou legendou Ivanem Lendlem. Hlavní téma se zabývá zdánlivě banální otázkou: Komu patří hra? A co můžeme udělat pro silnější odolnost dětí vůči stresu? Psychoprostor šampionů řeší radost a bolest učení. Zaujmou postřehy plavkyně Barbory Janíčkové a šachového trenéra Sergeje Berezjuka. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:
Rozhovor: Ivan Lendl / tenisová legenda
Téma: Komu patří hra? / kultura jako základ týmu
Hlas trenéra: Sergej Berezjuk / šachy
Reflexe: tichá evoluce ve sportu / věda jako štít proti zranění
Okénko z NHL: start sezony / klid, nebo panika?
Hlas sportovce: Barbora Janíčková / plavání
Anketa osobností: Co můžeme udělat pro odolnost dětí vůči stresu?
Psychoprostor šampionů: radost a bolest učení
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