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Magazín COACH: rozhovor s Lendlem, jak zvýšit odolnost dětí a komu patří hra?

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Říjnový Coach a exkluzivní rozhovor s Ivanem Lendlem • Zdroj: isportTV
Titulní strana magazínu COACH
Ivan Lendl
Bývalí tenisté Boris Becker a Ivan Lendl ve finále US Open v roce 1989
Přátelství McEnroea (vlevo) a Lendla po konci obou úspěšných kariér se jen posílilo. Naposledy si podali ruku při golfu.
Ivan Lendl
V prosinci roku 2011 se Ivan Lendl stal trenérem skotského tenisty Andyho Murrayho, který pod jeho vedením vyhrál zlatou na LOH 2012 v Londýně.
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Tenis
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Už v úterý vychází říjnové vydání magazínu Coach a exkluzivní rozhovor s tenisovou legendou Ivanem Lendlem. Hlavní téma se zabývá zdánlivě banální otázkou: Komu patří hra? A co můžeme udělat pro silnější odolnost dětí vůči stresu? Psychoprostor šampionů řeší radost a bolest učení. Zaujmou postřehy plavkyně Barbory Janíčkové a šachového trenéra Sergeje Berezjuka. Deník Sport s přílohou Coach kupujte v úterý na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v úterní příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Ivan Lendl / tenisová legenda

  • Téma: Komu patří hra? / kultura jako základ týmu

  • Hlas trenéra: Sergej Berezjuk / šachy

  • Reflexe: tichá evoluce ve sportu / věda jako štít proti zranění

  • Okénko z NHL: start sezony / klid, nebo panika?

  • Hlas sportovce: Barbora Janíčková / plavání

  • Anketa osobností: Co můžeme udělat pro odolnost dětí vůči stresu?

  • Psychoprostor šampionů: radost a bolest učení

Titulní strana magazínu COACHTitulní strana magazínu COACH • iSport.cz

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