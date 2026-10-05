Lehečkova jízda v Tokiu! Zvládl i semifinále, v boji o titul vyzve Alcaraze
Bravo! Jiří Lehečka postoupil do finále tenisového turnaje v Tokiu a zahraje si o třetí titul v kariéře. V semifinále dnes porazil na tvrdém povrchu Monačana Valentina Vacherota 6:4, 6:2. V úterním rozhodujícím utkání vyzve od 11:00 SELČ sedminásobného grandslamového šampiona a světovou trojku Španěla Carlose Alcaraze, který zdolal krajana Jaumeho Munara 5:7, 6:3, 6:1.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka postoupil do osmého finále na okruhu ATP a druhého v tomto roce. Letos bojoval také o titul na březnovém turnaji Masters v Miami, kde prohrál s Italem Jannikem Sinnerem 4:6, 4:6. Zatím má z finálových duelů bilanci 2:5. Triumfoval vloni v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.
S obhájcem titulu Alcarazem se Lehečka utká popáté, zatím s ním má bilanci 1:3. Naposledy prohrál s o rok mladším Španělem ve čtvrtfinále loňského US Open 4:6, 2:6, 4:6. Předtím s ním také bojoval o titul na trávě v Queen's Clubu, kde prohrál 5:7, 7:6, 2:6.
„Hrát proti hráči, jako je Carlos, je v našem sportu asi jedna z největších výzev. Všichni víme, čeho je schopný, a vrací se do své formy. Už jsem ho ale jednou na tvrdém kurtu a na turnaji ATP 500 porazil (vloni v Dauhá), takže si zkusím vzít z toho zápasu několik pozitiv. Bude to těžké utkání, ale ve finále turnajů ATP 500 už nemůžete čekat nic lehkého. Budu připravený, půjdu do toho s tím, že tam nechám vše, a uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ uvedl Lehečka.
Navázal na Lendla i Berdycha
Lehečka se stal čtvrtým českým tenistou, který postoupil v japonské metropoli do finále. Před ním to dokázali Ivan Lendl, Jiří Novák a Tomáš Berdych. Mladoboleslavský rodák vyhrál šesté utkání po sobě a v Tokiu navázal na zářijové vystoupení z kvalifikace Davisova poháru, kde pomohl dvěma výhrami k postupu přes výběr USA do finálového turnaje.
Čtrnáctého hráče světa Vacherota porazil Lehečka za 68 minut. Soupeři vzal třikrát servis, nedovolil mu jediný brejkbol. Na podání ztratil pouhé čtyři fiftýny, pomohlo mu také 10 es. O čtyři roky staršího Monačana porazil poprvé a oplatil mu loňskou porážku z turnaje Masters v Paříži.
První set získal Lehečka za 34 minut. Rozhodl díky brejku v páté hře, poté už při vlastním servisu povolil soupeři získat jen jeden míč. Ve druhé sadě Lehečka získal soupeřovo podání hned v úvodní hře a šel do vedení 2:0. Dál se opíral o bezchybný servis, soupeře „brejkl“ ještě jednou v sedmém gamu a utkání uzavřel čistou hrou.