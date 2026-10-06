Lehečka na Alcaraze nestačil. Boj v prvním setu, pak sen o třetím titulu zmizel
Jiří Lehečka titul na tenisovém turnaji v Tokiu nezískal. V dnešním finále podlehl světové trojce a španělskému obhájci Carlosi Alcarazovi 6:7, 4:6. Utkání na tvrdém povrchu prohrál český daviscupový reprezentant za hodinu a 36 minut.
Čtyřiadvacetiletý Lehečka nevyužil šanci na zisk třetího a dosud nejcennějšího titulu. V rozhodujícím duelu prohrál i podruhé v sezoně, v březnu také neúspěšně bojoval ve finále turnaje Masters v Miami, kde nestačil na Itala Jannika Sinnera. Bilanci finálových zápasů si pohoršil na 2:6. Dosud triumfoval vloni v Brisbane a o rok dříve v Adelaide.
S Alcarazem prohrál Lehečka počtvrté v kariéře a potřetí za sebou. Ve finále mu podlehl také vloni na trávě v Queen's Clubu, kde neuspěl v poměru 5:7, 7:6, 2:6. Se sedminásobným grandslamovým šampionem má nyní bilanci 1:4. V Tokiu byl Lehečka čtvrtým českým finalistou po Ivanu Lendlovi, Jiřím Novákovi a Tomáši Berdychovi.
V duelu s Alcarazem přišel dvakrát o servis, soupeře „brejkl“ jen jednou. Nepomohlo mu ani sedm es. Před startem v Japonsku Lehečka pomohl k triumfu českých tenistů v kvalifikaci Davisova poháru proti USA a nyní prohrál po šesti zápasech.
Mladoboleslavský rodák přitom vstoupil do utkání dobře, hned v prvním gamu sebral soupeři podání a vedl pak 3:1. Alcarazovi se ale povedlo manko brejku v šesté hře smazat a rozhodla zkrácená hra. V ní vedl Lehečka už 4:2, následujících pět výměn ale prohrál a o set přišel.
Ve druhé sadě si oba hráči drželi podání až do sedmé hry. V ní Lehečka čelil na podání stavu 30:40 a při náběhu zahrál míč do sítě. Alcaraz poté už výhodu brejku dotáhl do konce a utkání zakončil čistou hrou. Ve třiadvaceti letech vybojoval 27. titul v kariéře a první od zranění zápěstí, kvůli kterému letos vynechal Roland Garros a Wimbledon.