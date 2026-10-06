Gauffová čelí kvůli spornému momentu nenávisti: Šílené množství rasistických zpráv!
- Americká tenistka Coco Gauffová porazila v Pekingu Číňanku Sun Sin-žan 7:5 a 6:1 a postoupila do dalšího kola.
Během prvního setu si Gauffová vyžádala opakování výměny kvůli vyrušení reklamním pultem, v čemž jí rozhodčí po videokontrole dala za pravdu.
Sporný moment vyvolal na sociálních sítích vlnu rasistických komentářů, proti kterým se tenistka ohradila s tím, že neporušila žádná pravidla.
Americká tenistka Coco Gauffová se po pondělním postupu přes šestnáctiletou Číňanku Sun Sin-žan na turnaji v Pekingu stala terčem kritických a často rasistických komentářů na sociálních sítích. Důvodem byla kontroverzní situace v prvním setu, kdy si v klíčové chvíli vynutila během hry opakování výměny. Gauffová se proti „šílené“ vlně rasistických příspěvků ohradila a hájila se, že na kurtu se odehrálo vše podle pravidel.
„Ahoj všichni. Můžete mě nemít rádi a mít jiný názor na to, co se stalo, aniž byste u toho byli rasističtí. To množství rasistických komentářů a přímých zpráv, které jsem za posledních několik hodin dostala, je šílené. A ještě jednou: nejsem žádná podvodnice, ani zlodějka,“ napsala Gauffová na síti X v reakci na urážlivé příspěvky.
Vyrušil ji reklamní panel
Kritiku vyvolalo počínání Američanky za stavu 4:5 a 15:15 z jejího pohledu, kdy při přechodu na síť po slabém voleji zdvižením ruky požádala o přerušení hry, ve chvíli, kdy se soupeřka chystala zahrát vítězný úder. Umpirové rozhodčí to vysvětlila tím, že ji vyrušil reklamní panel po stranách kurtu, na němž se zrovna během výměny změnil obsah. Po zhlédnutí videa jí sudí dala za pravdu, výměna se opakovala a favoritka game při vlastním podání dotáhla do vítězného konce. Zápas nakonec světová čtyřka vyhrála 7:5, 6:1.
Scéna vyvolala vášnivou diskusi na on-lineových serverech. Gauffová se pak bránila obvinění, že si zajistila nespravedlivou výhodu. „Jednala jsem v souladu s pravidly a konec konců to pak také potvrdilo rozhodnutí rozhodčí,“ hájila se na instagramu s poukazem na to, že hráčky mají možnost požádat o videokontrolu vybraných sporných momentů. „Byla to politováníhodná situace, ale je zvláštní, že sklízím nenávist za to, že dodržuji pravidla,“ uvedla Gauffová.