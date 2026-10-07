Titul, který prodlouží kariéru? I s tajemnou nemocí Djokovič potupil nadcházející jedničku
- Novak Djokovič získal v Pekingu svůj 102. titul kariéry. Jehi finálový soupeř Alex de Minaur na začátku druhého setu skrečoval.
Srb posunul vlastní historický rekord, když si připsal alespoň trofej v jednadvacáté sezoně za sebou a v Pekingu drží bilanci 34:0.
Úspěch na čínské pětistovce ho posunul na devátou příčku v boji o Turnaj mistrů a dodal mu chuť pokračovat v kariéře.
Sto druhý titul kariéry Novaka Djokoviče aspiruje na to být jedním z nejzvláštnějších, které kdy legenda legend získala. Diskvalifikace soupeře Daniila Medveděva v semifinále, skreč protivníka Alexe de Minaura ve finále. Srb proto nijak okázale neslavil, když pozvedal gigantický pozlacený pohár pro šampiona pětistovky v Pekingu. Ve skrytu duše se však dmul pýchou. „Tahle trofej pro mě znamená mnohem víc než jeden vyhraný turnaj,“ netajil tenisový kmet, jenž se stal ve věku 39 let a 4 měsíce nejstarším vítězem podniku ATP v historii.
Každým úspěchem posouvá Djokovič hranice možného. Nyní rovněž vylepšil vlastní dějinné maximum, když na okruhu ATP získal titul v jednadvacáté sezoně za sebou.
V Pekingu bez jediné prohry
Do čínského velkoměsta dorazil hrát poprvé po jedenácti sezonách. A udržel tam dokonalou bilanci, která nyní činí 34:0 a 7 pohárů. Bez jediného prohraného zápasu nikdo jedné akci ještě takto nedominoval.
V dostizích o Turnaj mistrů se posunul na devátou pozici. Ta by mu poté, co sezonu ukončil Jannik Sinner, garantovala místo v Turíně.
Za jediný turnaj zdolal tři protivníky z top 10 žebříčku, což je o jedno vítězství víc, než nadcházející světová jednička Alexandr Zverev zvládla za celou sezonu. Právě Němce vyřadil v pekingském čtvrtfinále.
„Vždy mám od sebe ta největší očekávání, ale také jsem si vědom, že realita je dnes již jiná. Tahle sezona pro mě byla velmi komplikovaná, protože jsem dlouho hledal dobrý pocit na kurtu. Když ho mám, jsem pořád schopný hrát na nejvyšší úrovni,“ konstatoval Djokovič očividné. V prvním brutálním setu finále s De Minaurem uřezal Australanovi nohy extrémní obranou a dějství ovládl po 68 minutách v tiebreaku. Na začátku druhého mu pak o dvanáct let mladší protivník vzdal.
Tajemná nemoc
To vše Djokovič zvládl na sklonku sezony, během níž se potýká s nemocí, kterou odmítá jmenovat. Projevuje se však náhlou únavou, nevolností a stavem, kdy mu v průběhu utkání vypoví tělo službu. Na týden v Pekingu ale vše fungovalo a znovu mohl demonstrovat svou velikost.
„Pro mě jako fanouška tenisu bylo úžasné sledovat, jaký tenis jsi produkoval,“ smekl i De Minaur a Srb souhlasně přikyvoval. „Myslím, že to byl můj nejlepší týden za posledních pár let. Mnohokrát jsem si kladl otázku, zda chci takhle dál hrát a cítit se na kurtu tímto způsobem. Ale tento týden mě znovu přesvědčil o opaku a dodal mi obrovskou dávku sebevědomí,“ vzkázal velikán po výjimečném tažení, které mu může prodloužit kariéru.