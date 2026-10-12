Zverev vyvolal skandál. Přišel pozdě a měl vyhnat soupeře z kurtu. Šikana, zuří fanoušci
Německá tenisová hvězda Alexander Zverev čelí kritice kvůli svému chování na turnaji Masters v Šanghaji. Podle svědků dorazil na trénink s více než hodinovým zpožděním, přesto odmítl uvolnit kurt dalším hráčům. Američan Ben Shelton a mladý Australan Cruz Hewitt se tak údajně museli přesunout jinam, což mezi fanoušky vyvolalo pobouření.
Kontroverze mimo tenisové kurty. Alexander Zverev, druhý hráč světového žebříčku, se na Masters v Šanghaji ocitl pod palbou kritiky. Podle svědectví jednoho z fanoušků německý tenista výrazně překročil čas vyhrazený pro svůj trénink a připravil o kurt Bena Sheltona a Cruze Hewitta, syna bývalé světové jedničky Lleytona Hewitta.
Tréninkový parťák čekal hodinu
Zverev měl mít kurt číslo pět rezervovaný od 10:30, podle svědka však dorazil až v 11:50, tedy s osmdesátiminutovým zpožděním. Jeho tréninkový partner na něj mezitím čekal více než hodinu.
Problém nastal krátce před polednem, kdy měli na stejném kurtu začít trénovat Shelton s Hewittem. Přestože dorazili včas, údajně museli ustoupit německé hvězdě, která se rozhodla absolvovat vlastní přípravu.
Na incident upozornil jeden z diváků prostřednictvím čínské sociální sítě Rednote. Ve svém příspěvku zpochybnil Zverevovo chování a označil ho za šikanu. „Tohle vážně není šikana?“ rozčiloval se fanoušek, podle kterého byli Shelton s Hewittem přesunuti na kurt číslo deset.
Fanoušci se museli dívat přes oplocení
Změna se dotkla také diváků. Zatímco původní kurt nabízel dobrý výhled na trénink, na náhradním místě museli fanoušci sledovat tenisty přes oplocení.
Další svědek na sociální síti X uvedl, že popsanou situaci může potvrdit. Na místě údajně čekal více než hodinu a Zverevův tréninkový partner se během čekání dokonce začal zabavovat skákáním přes švihadlo.
Německý tenista se k obvinění zatím veřejně nevyjádřil. Organizátoři turnaje rovněž neposkytli vysvětlení, proč museli Shelton s Hewittem kurt opustit. Průběh události tak dosud není oficiálně potvrzen.
Zverev v Šanghaji pokračuje, Shelton překvapivě vypadl
Zverev se mezitím soustředí na boj o titul. Nasazená jednička šanghajského turnaje v neděli porazila Francouze Quentina Halyse 6:4, 6:7 a 6:3 a postoupila do osmifinále.
Naopak Shelton se s turnajem rozloučil už ve třetím kole. Američan překvapivě nestačil na Francouze Arthura Geu, kterému podlehl ve dvou tiebreacích 6:7 a 6:7.
Zatímco na kurtu tak Zverev pokračuje v úspěšném tažení, mimo něj musí čelit nepříjemným otázkám ohledně svého přístupu k ostatním hráčům.