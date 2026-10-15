Sport Magazín: 70letá tenisová královna Navrátilová i český trenér brankářů Bayernu
Už v pátek vychází Sport Magazín a velké jubileum sportovní legendy: Martina Navrátilová slaví 70. narozeniny, nabízíme její tenisové rekordy, plakát i osobní rozhovor s Petrou Kvitovou. Z fotbalového bloku vyčnívá rozhovor s Jaroslavem Drobným, který se stará o brankáře v Bayernu Mnichov, a kvíz o Lionelu Messim. Nechybí akční plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- 70. narozeniny: Martina Navrátilová / velké jubileum
- Rozhovor: Petra Kvitová / o respektu i přátelství s legendou
- MN v číslech: grandslamy i masivní vítězná série
- Top 10: co nevíte o tenisové ikoně
- Plakát: wimbledonská rekordmanka
- Kvíz: Lionel Messi / kariéra v argentinské reprezentaci
- Rozhovor: Jaroslav Drobný / trenér brankářů v Bayernu Mnichov
- Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / plavecké pomůcky
- Uniklo z facebooku: Vladimír Coufal / vlastenec ve Wembley
- Test: Audi A2 e-tron
- TV program: všechny sportovní stanice