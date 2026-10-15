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Sport Magazín: 70letá tenisová královna Navrátilová i český trenér brankářů Bayernu

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Tenis
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Už v pátek vychází Sport Magazín a velké jubileum sportovní legendy: Martina Navrátilová slaví 70. narozeniny, nabízíme její tenisové rekordy, plakát i osobní rozhovor s Petrou Kvitovou. Z fotbalového bloku vyčnívá rozhovor s Jaroslavem Drobným, který se stará o brankáře v Bayernu Mnichov, a kvíz o Lionelu Messim. Nechybí akční plavec Ondřej Gemov. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

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Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • 70. narozeniny: Martina Navrátilová / velké jubileum
  • Rozhovor: Petra Kvitová / o respektu i přátelství s legendou
  • MN v číslech: grandslamy i masivní vítězná série
  • Top 10: co nevíte o tenisové ikoně
  • Plakát: wimbledonská rekordmanka
  • Kvíz: Lionel Messi / kariéra v argentinské reprezentaci
  • Rozhovor: Jaroslav Drobný / trenér brankářů v Bayernu Mnichov
  • Z jiného úhlu: Ondřej Gemov / plavecké pomůcky
  • Uniklo z facebooku: Vladimír Coufal / vlastenec ve Wembley
  • Test: Audi A2 e-tron
  • TV program: všechny sportovní stanice

Titulní strana Sport Magazínu s Martinou Navrátilovou

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