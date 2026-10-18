Lehečka pod tlakem nepanikaří. Mentální kouč vysvětluje, co změnilo jeho hru
Jiří Lehečka po finálové účasti v Tokiu úspěšně zvládl daviscupové zápasy proti USA před vyprodanou O2 arenou.
Jeho mentor v rozhovoru vysvětluje, že klíčem k úspěchu bylo odsunutí ega, přijetí nervozity a přeměna tlaku z publika v hnací motor.
Společně s trenérem Frédéricem Fontangem se nyní tenista zaměřuje na stabilní standard v krizích a odmítá svazující honbu za grandslamem.
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Sport je jen role, nedefinuje, kým jste. Je jen vaší volbou, zda si uvědomíte vlastní limity a naučíte se s nimi pracovat. Strach ze selhání je špatný hnací motor. S takovým přístupem již přes dvě desítky let pomáhá mentální kouč Vít Schlesinger (nejen) předním českým sportovcům. Mezi jeho klienty patřil tenista Tomáš Berdych, dnes jsou to Jiří Lehečka či Vít Kopřiva. O principech své práce i zážitcích s velikány jako Novak Djokovič či Ivan Lendl se rozpovídal v novém díle podcastu Centrkurt.
Ježíšmarjá, co když prohraju?
Jiří Lehečka má za sebou podařené období. Finále v Tokiu proti Carlosi Alcarazovi a hlavně daviscupový úspěch s USA. Mače před vyprodanou O2 arenou zvládl v hlavě fantasticky. Jak se na to lze připravit, protože takovou atmosféru nikdy nezažil.
„Tyhle věci společně řešíme. A konkrétně O2 arena nepřišla ze dne na den, je to výsledek Jirkovy několikaleté práce. Na O2 areně bylo nádherné – a šlo to na něm krásně vidět – co se stane, když se sportovec odevzdá něčemu vyššímu. Vyšším principům ve smyslu: bojuju za Česko, za lidi, za český tenis. V tu chvíli jdou ego i strach úplně stranou. Bojujete za jiné principy. Není to o tom zničit soupeře, porazit ho, a co když vyhraje on. To všechno zmizí a člověk se může soustředit jenom na sebe, na svůj výkon, na svou hru. Být v přítomnosti a ve flow. Jirkovi se to povedlo skvěle, navíc ho dav hnal a dodával mu energii. Spousta sportovců by se sesypala. Tolik lidí a v hlavě se člověku rozjede vnitřní dialog: Ježíšmarjá, co když prohraju? Jirka s tím umí výborně pracovat. Otočil tu energii ve svůj prospěch tak, aby mu sílu dávala, ne brala.“
To se snáz řekne, než udělá. Hrát za zemi je extra tlak, řada tenistů přiznává, že se jim v takové roli nehraje pohodlně.
„A to je přesně ono – aby sportovec v kariéře odhaloval své limity. Všichni jsme, nejen ve sportu, výsledkem svých vlastních limitů. Když se chcete dostat do absolutní světové špičky, rozhodují detaily. Ve chvíli, kdy člověk zjistí: Když hraju proti někomu extra sebevědomému nebo před velkým publikem, cítím tlak a nedělá mi to dobře, dá se s tím krásně pracovat. Volba je jen na vás. Jirka je toho důkazem.“
Jak se to tedy dělá, aby člověk čerpal z publika energii a nenechal se svazovat?
„Pokud člověk cítí v krizových momentech tlak, který ho začíná svazovat, prvním krokem v životě je uvědomění: Aha, tahle zodpovědnost mi nedělá dobře. A v tu chvíli stojíte na křižovatce. Buď zůstanete po zbytek kariéry uvězněný v přesvědčení: Mně se v Davis Cupu nehraje dobře, před hodně lidmi mám stres. Což je nesmysl – ta situace sice nastala, ale teprve váš vnitřní narativ z ní vytváří negativní realitu. Anebo si řeknete: Dobře, přijímám, že jsem před plnou halou nervóznější, ale můžu to změnit.“
Uděláš chybu, jdeš si sednout
Základem je přiznat si, že se v nějaké situaci necítím dobře.
„Právě tohle uvědomění otevírá bránu. Pak už jen řešíte jak. Spousta sportovců je ale uvězněná ve svých programech a přesvědčeních, která vytváří ego. Děláme to všichni: Nejsem dost dobrý, to nezvládnu, na to nemám. Byli jsme tak vychováváni – uděláš chybu, jdeš si sednout. Nebo: chlapi nebrečí. Podvědomě v sobě neseme strach ze selhání, který se s námi táhne celým životem i kariérou. Může se to projevit i ve chvíli, kdy se dostanete do světové stovky nebo desítky. Najednou máte, co jste vždycky chtěl, ale cítíte mnohem větší tlak, hraje se vám hůř a nechápete proč. Hlava sice říká: Máš, po čem jsi toužil, jenže podvědomá mysl, která tvoří 95 procent naší osobnosti, začne stávkovat. Celé je to o tom dostat se do rovnováhy, být sám sebou, ale zároveň vědomě budovat osobnost tenisty, která zápasy vyhrává. Osobnost, která hraje před lidmi ráda, dav ji nabíjí, a když přijde krize, strach a stres bere jako výzvu a vyžívá se v tom. To všechno můžeme vytvořit. Rozhodnutí je ale na vás – buď tomu dáte šanci a řeknete si: Změním to, nebo zůstanete obětí vlastních podvědomých vzorců.“
Jak se takové nastavení mění?
„Nemusíte se nutně hned přeprogramovávat, jako by na vás bylo něco špatně. To, co se odehrává na pozadí – strach, úzkost, pochybnosti o sobě samém –, vychází z hluboké identity, která se nám vštěpuje v dětství. Jsou to podvědomé vzorce, které tvoří naši osobnost. Můžete zkoušet dechové techniky, na YouTube jich je milion, někdo vám poradí: Takhle dýchejte, zameditujte si, buďte sám sebou, věřte si. Jenže to prakticky nefunguje, protože je to strašně povrchní. My jdeme do hloubky identity. Člověk přece ví, že si má věřit, chce být sebevědomý, ale něco mu v tom brání. Co to je? U sportovců často narazíme na limitující přesvědčení z mládí. Dám konkrétní příklad: když hrajete tenis a vyhráváte, máte úspěch. A když máte úspěch, dostane se vám od okolí čeho?“
Uznání.
„Uznání a ocenění. A pod tím je vždycky skrytá láska – pocit přijetí, pocit, že někam patřím. To je primární potřeba. Jenže v mládí často přijdou rodiče nebo trenéři, kteří vás nevědomky podmiňují: když vyhráváte, dostáváte lásku; když prohrajete, přichází trest. Známe to: trenér nebo rodič na dítě křičí: Jak jsi mohl prohrát, tohle příště nesmíš! Myslí to třeba dobře, ale co prožívá to malé dítě? Bolest. A lidské chování je primárně řízeno touhou po potěšení a snahou vyhnout se bolesti. Takže si už v nízkém věku – a vidíme to hodně u tenistek – nastavíte strategii: Abych nezažívala bolest, musím být perfektní. Vzniká perfekcionismus jako obranný mechanismus. Může člověka dotáhnout daleko, ale v pozadí ho pohání strach ze selhání. Bojí se, že selhání znamená: nejsem dost dobrý, nezasloužím si ocenění ani lásku. Raději bude perfekcionista uvězněný ve strachu. Do určité míry to funguje, ale má to obrovské limity.“
Identita rovná se tenista? Obrovský průšvih
Funguje to takhle i na samotné špici tenisu? Ti lidé jsou přece top atleti, sebevědomé osobnosti. Prostředí je vychovává k tunelovému vidění, jdou tvrdě za úspěchem. Promítají se i u nich dětské zážitky a vzorce?
„Stoprocentně. Všichni jsme lidské bytosti, je to naprosto přirozené. Drtivá většina naší západní civilizace – a potvrzuje to řada výzkumů – má v identitě hluboko zakořeněný pocit nedostatečnosti: Nejsem dost dobrý, dost hezký, dost výkonný, musím makat víc, jinak si nezasloužím lásku a uznání. V dnešním světě plném sociálních sítí, zběsilého tempa a egocentrismu, který je ve sportu a v tenise obzvlášť silný, vás to tlačí do kouta. Když na sobě pracujete, dojde vám: Vždyť tenista je jenom moje role, to nejsem já. Spousta výborných sportovců, kteří to dotáhnou daleko, totiž neumí oddělit to, kým jsou, od toho, co dělají. Splynou s tím. Moje identita rovná se tenista. A to je obrovský průšvih – ať už se vám to stane ve sportu, v práci, nebo v rodině, když svou hodnotu postavíte na tom, že jste jen táta nebo máma. Pokud svou sebehodnotu postavíte na roli tenisty, daří se vám jen tehdy, když vyhráváte. Ale na pozadí máte panický strach z chvíle, kdy se dařit přestane. Přitom je zákonité, že pokles formy nebo zranění potká každého. Tihle sportovci pak propad výkonu spojí s vlastní hodnotou jako člověka a totálně se sesypou. Nerozhodí je samotný fakt, že se nedaří, ale narativ v hlavě: Nedaří se mi, ztratím úspěch a uznání. Pohání je strach. Ti úplně nejlepší jsou úplně normální. Ať je to Novak Djokovič, Roger Federer, nebo Rafa Nadal. Nestaví svou sebehodnotu na tenise, ale na své osobnosti. Vědí, kým jsou, a tenis vnímají jen jako roli, v níž chtějí být co nejlepší. Zároveň vědí, jak si tu roli vymodelovat: chtějí hrát skvěle před plnými tribunami, zvládat emoce a popasovat se se strachem, protože mít strach je normální. Právě proto, že s tím umí pracovat, jsou tam, kde jsou.“
Když člověka definuje jen jeho zaměstnání, je to průšvih.
„Jenže děláme to jako lidé skoro všichni. Všichni jsme do toho občas vhození. V tenise je to extrémně náročné, protože jste v té roli neustále uvězněný – cestujete, jste pod tlakem médií, okolí vás pořád tlačí jen do škatulky tenisty. Proto je klíčové umět z role vystupovat a spojit se sám se sebou, neztratit kontakt s tím nejdůležitějším člověkem na světě – se sebou samým. Vy nejste vaše role. Jakmile tohle zvládnete, neberete sebe ani svou roli tak vážně. Tím mnohonásobně zvyšujete pravděpodobnost úspěchu, protože z rovnice mizí strach. Řeknete si: Dám do toho maximum a uvidím. Výsledek totiž neovlivníte. Hezky o tom mluví Carlos Alcaraz. Odmalička ho učili nestavět sebehodnotu na tenise a mít srovnané hodnoty. Jedna z nejdůležitějších zní: Nezáleží na tom, kolik vyhraješ trofejí, kvůli nim tam nejsi. Důležité je mít z tenisu radost a užívat si cestu. Díky tomu nelpí na výsledku, může se uvolnit, je kreativnější a víc sám sebou. Podívejte se na Carlita na kurtu. Neznamená to, že by byl k výsledku lhostejný nebo se vzdával, právě naopak. Odpadá však svazující strach: Musím vyhrát, jinak nebudou peníze, smlouvy, nezaplatím tým. Tyhle katastrofické scénáře přestanou běžet, protože se soustředíte jen na věci, které můžete ovlivnit.“
To říkával i Ivan Lendl: neřeším, co nemohu ovlivnit, řeším jen to, co ovlivnit můžu, a tomu dávám sto procent. A hezky to potvrzuje i další věc: když se tenistky stanou maminkami a vrátí se na okruh, často říkají, že jsou jiní lidé, protože získaly novou perspektivu. Najednou našly vlastní osobnost mimo tenis.
„Přitom nemusíte čekat až na konec kariéry nebo na mateřství, abyste našel svou osobnost. Ženský tenis je podle mě ale trochu jiný sport – specifický cykličností a hormony. Ženy historicky nejsou stavěné na neustálé porovnávání se, ale na spolupráci.“
Sabalenková jako mašina, ale za jakou daň?
Dobře, ale když se podíváte na současné tenistky, to jsou naprosté stroje a neskutečně silné osobnosti.
„Rozumím a souhlasím. Jenže to se přece nevylučuje. Ano, jsou to stroje, ale za jakou cenu? Výchova v mládí je často postavená jen na výkonu, výsledcích a srovnávání. Neříkám, že je to a priori špatně, ale problém nastává, když je to nevyvážené a chybí složka, kterou holky potřebují. V koučinku i ve vztahu s trenérem potřebují cítit přijetí: Zkusila jsi to nejlépe, jak jsi mohla, fajn, máme tu nějaké chyby, ale bereme tě. Potřebují, aby je nebrali jen v roli tenistky, ale jako ženu, jako člověka. A aby respektovali jejich cykličnost. Kdo z trenérů dnes ve sportu respektuje cykličnost? Málokdo. Přitom z hlediska hormonů – estrogenu, progesteronu – i nálad je to zásadní věc. Moc se o tom nemluví, a přitom je to klíčové. Po kariéře pak zjistíte, že si to u spousty skvělých hráček vybralo obrovskou daň. Odmalička jely jako stroje poháněné strachem ze selhání, protože bez výhry se cítily nepřijaté. Popasovaly se s tím po svém, ale ženská energie funguje jinak. Jistě, žena může být mašina – podívejte se na Arynu Sabalenkovou, ta jede na obrovské vlně energie, ale za jakou daň? Když ji sledujete, je v roli ponořená natolik, že porážky nese extrémně těžce. Jakou to pak má cenu? Na druhé straně je nádherné sledovat hráčky, které si to uvědomují. Třeba Linda Nosková to má podle mě srovnané výborně. Svou sebehodnotu nestaví jen na tenise – zajímá se o environmentalistiku, má jiné projekty. Nepodělá se z tenisu, i když je pro ni strašně důležitý. To se nevylučuje. Uvědomit si tuhle rozdílnost je strašně cenné.“
Pamatuji si řadu českých hráček, které byly dvacáté třicáté na světě a říkaly: Hrály jsme a připadalo nám, že nestojíme za nic. Až po kariéře se ohlédly a řekly: Být takhle dobrá bylo vlastně skvělé. Ale když v tom žijí, mají pocit marnosti.
„A je to ohromná škoda, protože kvalita našeho života se rovná kvalitě našich emocí. Člověk přece chce být na okruhu a vnímat vděčnost – a pozor, to je taky práce. Říct si: Můžu se živit pinkáním do míčku, nádherným sportem, cestovat po světě, vydělávat skvělé peníze – díky za to. Zároveň je úplně normální, že je tenis extrémně náročný. Neustálé cestování, tlak médií, zápasy, vyčerpání. Někdy je to tak frustrující, že si řeknete: Já to vlastně nenávidím. To se děje nám všem, i když děláme práci, kterou milujeme. Důležité je si uvědomit: za to nemůže tenis. Tenis je pořád ten samý hezký sport. Problém je v mé perspektivě.“
Pamatuju si Lindu Noskovou dva tři roky zpátky. Cítila, že toho má dost, a i když tehdy nebyla v absolutní špičce, ale třeba kolem padesátého šedesátého místa, řekla si: Na dva měsíce vysadím, nebojím se toho, pak se vrátím.
„Aby se ale člověk dokázal rozhodnout podle toho, jak to cítí, musí vědět, kým je. Spousta lidí řekne: Cítím strach, tak se podle něj rozhodnu. To je přesně ta chyba. Vyznat se v sobě – poznat, kdy jednám ze strachu a kdy ze svého skutečného já –, v tom právě klienty vedu. Nechci, aby se rozhodovali podle mě nebo mého názoru, ten není důležitý. Musí pochopit sami sebe. A abyste pochopil, kým jste, musíte vědět i to, kým nejste. Vy nejste vaše programy, váš strach ani podvědomá přesvědčení: Nejsem dost dobrý, dost výkonný. To nejste vy. To je jen příběh, kterému jste uvěřil v dětství a který vás teď ovládá skrze ego. Primární emocí ega je totiž strach. Jakmile v téhle hře uvíznete, nabaluje se to a jste v pasti. Všichni máme své limity – ve vztazích, v tenise, kdekoliv. Důležité je si je uvědomit a pracovat s nimi. Umět oddělit roli tenisty od toho, kým skutečně jsem. Když se vám to podaří, jste mnohem blíž vnitřní svobodě. Jak říkám klientům: já jim nepomáhám s problémy, pomáhám jim uvědomit si, že doslova žádné problémy nemají.“
Djokovič mi přiznal: Mám strach
Takže jim de facto pomáháte poznat sebe sama a oni pak dělají rozhodnutí podle toho, jací doopravdy jsou?
„Podle svého autentického já a beze strachu. Měl jsem o tom skvělý rozhovor s Novakem Djokovičem. Ptal jsem se ho: Ty se vůbec nebojíš? Jak s tím pracuješ? Podíval se na mě a říká: To není pravda. Během zápasu mám strach mockrát. Cítím frustraci, úzkost, nejradši bych se na to vykašlal. Ale nezůstávám v tom déle než deset, dvacet, třicet vteřin. Vím, že myšlenky strachu přijdou a zase odejdou. Mít strach je naprosto normální. Otázka je, jestli mu dáte svou energii a pozornost. Jakmile myšlence podlehnete – mám strach, co když prohraju –, ocitnete se v energii a vibraci porážky. Začnete se tak chovat, věřit tomu a tělo se stáhne. A míčky začnou lítat do autu, zdánlivě jak na potvoru. Jenže to není náhoda, má to neurofyziologický důvod. Náš mozek si totiž neustále vytváří nejhorší možný scénář. Víte proč?“
Ne.
„Mozek má jediný evoluční úkol: předvídat a chránit. Když s tím neumíte pracovat, mozek vám ve vztazích, v životě i v tenise maluje katastrofy. A kdy ten nejhorší scénář cítíte? V přítomném okamžiku, ještě dřív, než se vůbec stal! A když to tak prožíváte, jdete tomu naproti. Je hrozně snadné říct: Věř si, neřeš negativní myšlenky. Jenže mozek vás chrání tím, že se chce průšvihu vyhnout, a proto na něj neustále myslí. Když se daří, je všechno super, ale když ne, podléhám strachu. Jenže sportovec je jen tak dobrý, jak hraje ve chvílích, kdy se mu nedaří. Hrát skvěle, když jste na vlně nebo zamilovaný, je snadné. Ale udržet úroveň v těžkých momentech, tam se pozná skutečné mistrovství.“
To zmiňoval i nový trenér Jiřího Lehečky Frédéric Fontang. Jedním z hlavních cílů je, aby Jirka udržel vysoký standard i ve chvílích, kdy se necítí dobře a nedaří se mu. Pracujete na tom s ním taky?
„Tohle je samozřejmě jedna z hlavních součástí naší práce. Umět fungovat, když se nedaří. My lidé máme obrovskou schopnost – dávat věcem význam. Když se vám přestane dařit, vy sám si vybíráte, jaký význam situaci přisoudíte. Pokud jí dáte negativní význam, přinese vám to negativní výsledek: Stojí to za prd, jsem unavený, ztratím body. Mozek to nabízí, člověk může podlehnout egu a strachu a v téhle energii zůstat. A víte, na co budete čekat?“
Až se začne dařit.
„Přesně. A to dělá spousta lidí v životě i ve sportu: Potřebuju dát gól nebo vyhrát dva zápasy, a pak se chytnu. Ono se to třeba stane a chytnete se, to není špatně, ale pořád je to postavené na závislosti na vnějších okolnostech. Odmalička nás učí, že to, jak se cítíme, určují věci zvenčí. Jenže vy výsledek neovlivníte. Neovlivníte ani to, že jste unavený – můžete lépe spát, ale i to má své limity. Můžete se ale naučit pracovat se svým vnitřním světem tak, aby to šlo zevnitř ven. Dám příměr z fotbalu, který platí i v tenise: pokud se chcete stát střelcem, musíte se jím nejdřív stát v hlavě, a až pak začnete dávat góly. Spousta kluků čeká: dám gól dva a chytnu se. Povede se jim to na tři zápasy nebo na půl sezony. Pak se zraní nebo góly dávat přestanou, což je normální, a najednou jsou psychicky na dně – ještě hlouběji než předtím. Zažili dopaminový vrchol, stali se na něm závislí, a když opadne, mají pocit, že je všechno špatně. Není. Pointa je začít se stávat tou osobností ještě předtím, než začnete dávat góly. Být sebevědomým hráčem dřív, než přijde výsledek.“
Lehečka grandslam možná nikdy nevyhraje
Váš někdejší klient Tomáš Berdych toužil vyhrát grandslam, byl do toho tlačený i zvenčí. Říkal jste mu: Musíš toho grandslamového vítěze sám v sobě vidět? Jak člověka navedete a pomůžete mu?
„Já to otočím. A musím to vysvětlit přesně, aby to nikdo nepochopil špatně: pokud se předem nebojíte jakéhokoliv výsledku – jinými slovy jste předem v pohodě s jakýmkoliv scénářem –, není se čeho bát. Doslova. Zda vyhrajete grandslam, totiž neovlivníte. Řeknu to klidně veřejně: Jirka Lehečka ten grandslam možná nikdy nevyhraje. Strašně moc si přeju, aby ho vyhrál, a věřím v to, to se nevylučuje. Ale stát se může cokoliv. Sport i život jsou jedna velká nejistota. A právě proto sport milujeme – pro každý jeden míček v O2 areně. Když se na nejistotu díváte optikou ega, rodí se strach a sevření. Neužíváte si přítomnost, hlavou jste v obavách. Když se na ni díváte z perspektivy svého autentického já, je každá nejistota příležitostí. Berďa byl do grandslamu tlačený zvenčí: Měl bys vyhrát, ještě jsi to nedokázal, máš na to. A člověk snadno uvěří narativu cizího ega. Umění je říct si: Nezajímá mě to, do ničeho mě netlačte. Já ten grandslam možná nikdy nevyhraju. A když jste s tím vnitřně smířený, strach zmizí. Ale co když jo? Co když vyhraju tři? Být předem smířený s jakýmkoliv výsledkem vám umožní soustředit se na to, co opravdu chcete. Z nervového systému odpadne sevření a mozek přestane panikařit z nejhoršího možného scénáře, protože jste ho už v sobě přijal. Jak jsem říkal o Alcarazovi: možná nevyhraju hromadu trofejí, ale nejsem tu kvůli pohárům. Jsem tu proto, abych ukázal tenisové mistrovství a posunul své hranice. Porovnávám se sám se sebou. Ivan Lendl, Alcaraz, Djokovič, Federer, ale i Michael Jordan nebo Kobe Bryant – všichni se porovnávali se sebou a chtěli být svou nejlepší verzí. Nelpěli na výsledku, ačkoliv po něm toužili. A to je obrovský rozdíl.“
Jak se sportovci pracujete, aby se tak nastavili? Jsou to hluboké rozhovory, dýchací techniky, nebo celkový holistický přístup?
„Začíná to tím, že si klient uvědomí: Mám limity. V tomhle se necítím dobře, dělám věc, která mě sice baví, ale budím se s úzkostí nebo pocitem nedostatečnosti. Chci s tím něco dělat, pomoz mi. Spousta lidí chce hned rychlé techniky: Vítku, nauč mě nějaký trik. Samozřejmě s klienty – ať už je to Jirka Lehečka, Tomáš Berdych nebo Vít Kopřiva – řeším spoustu dechových technik. Jenže pokud jste nevědomý a uděláte jen dechové cvičení, pomůže vám to na chvíli na kurtu, ale pak spadnete zpátky do staré identity. Proto pracujeme dlouhodobě. Slyšíme se nebo vidíme jednou za tři týdny až měsíc, občas s nimi létám po světě, abych byl přímo v praxi a viděl, jak reagují. Práce má dvě roviny: krátkodobou – co se děje přímo na kurtu, a dlouhodobou – ta je zásadnější a řeší vnitřní nastavení. Uvědomit si, že jsem komplexní lidská bytost a tenista je jen role. Kdo jsem tedy já? Odkud pramení mé emoce? Člověk musí pochopit fungování mozku a psychiky – že mozek to nemyslí zle, ale z pohledu neurovědy jede v podvědomých programech, které jsou často pouhou iluzí. Bavíme se o konkrétních situacích z turnajů, ale řešíme i dlouhodobou vizi. Sportovec má ambice a cíle, ale po čase často zjistí, že ten cíl vůbec není jeho. Přijde a řekne: Vítku, chci, abys mě dovedl ke grandslamu nebo olympijské medaili. A po čase pochopí, že o medaili vlastně vůbec nešlo – hnal se za ní slepě jen proto, že byl motivovaný strachem. Když neuspěju, přijde trest a nebudu dost dobrý. Od začátku se učíme pracovat s tělem, protože tělo nikdy nelže a neustále vysílá signály. Učíme se mu naslouchat a nebýt od něj odpojení – což většina lidí je.“
Párty emocí: Nezvaný vztek a strach buší na dveře
Předpokládám, že profesionální sportovci mají tělo zvládnuté na sto procent.
„To si jenom myslíte, realita je jiná. Rozumí tělu na úrovni tréninku: poznají únavu nebo namožený sval. Já ale mluvím o pocitech a emocích. Tělo vám dává signály – sevřený žaludek, stažené hrdlo. Co udělá většina sportovců? Z pozice síly a výkonu ty nepříjemné pocity potlačí. To je to nejhorší, co můžete udělat. Jsem silný sportovec, nesmím mít strach, řeknou si a emoci zatlačí. Z toho pak vzniká chronická psychofyzická únava a psychosomatické potíže. Jsou na sebe tvrdí, což je do jisté míry fajn, ale ztrácejí kontakt s jemným vnímáním vlastního těla. Myslí si, že musí fungovat jako stroje – neustále ve flow, fokusu a sebevědomí. Jenže takhle se pořád cítit nelze. A jak se sportovec cítí, když to tak zrovna nemá?“
Špatně.
„Má pocit, že selhává a je s ním něco špatně. Přitom je to naprosto v pořádku. Pokud nemáte zvládnutý emoční fitness, rozjede se podvědomý narativ: Mám strach, jsem unavený, selhávám, dopadne to katastrofou. Tělo je na začátku zásadní, musíme se mu naučit naslouchat. Jakákoliv emoce – strach, úzkost, vztek – je jen vzkaz od vašeho autentického já. Klepe vám na břicho: Haló, tady tvé pravé já. Dávám ti zprávu v podobě strachu, že máš v sobě vzorec, se kterým můžeš pracovat, uvolnit se a být svobodnější. Ale ty tam nejsi, tak ti to připomínám fyzicky. Co na to běžně odpovíme? Nezajímá mě to, musím ještě víc makat a být na sebe tvrdší. A emoci potlačíme.“ Nejlepší hráči to mají zmáknuté, protože vědí, že pocit strachu nebo nedostatečnosti je běžný. V našem prostředí, kde se odmala razí chlapi nebrečí, vzmuž se, makej, se naučíme emoce polykat. Myslíme si, že bolestivé emoce jsou špatné a že jsme špatní i my, když je cítíme. Nedáme si šanci je přijmout a propustit. Kdybyste pořádal svou vlastní párty emocí, jaké emoce byste tam pozval?“
Ty pozitivní. Štěstí, uspokojení, respekt okolí, rodinnou pohodu.
„Přesně tak. Máte tam vybrané hosty. A kde je stud? Kde je vztek? Kde je strach? Ty jste na párty nepozval, nechal jste je za dveřmi. A co udělá nepozvaná emoce? Začne bušit na dveře. A co udělá člověk? Pustí víc hudby, víc radosti, víc lásky! Na chvíli to přehlušíte. Jenže pak hudba dohraje – v životě se přestane dařit – a ony buší dál, dokud je nepustíte dovnitř. Radost vyprchá a člověk sáhne po kompenzaci: přehluší to alkoholem, drogou, jakoukoliv substancí. Na okamžik to zafunguje, ale dlouhodobě vás to táhne do pasti. Nepřijaté emoce se ukládají v těle a rostou. Přitom chtějí jediné: být pozvané dovnitř. Chtějí být na té párty, abyste jim mohl říct: Vím o tobě. Vím, že jsi můj starý strach ze selhání z dětství, který ve mně vyvolával táta. Ale já už vím, že prohra neznamená selhání. Spousta dospělých lidí i ve čtyřiceti nebo padesáti letech žije v křeči: Nesmím udělat chybu, abych neselhal. Chyba není selhání, chyba je součást cesty! Školský systém i sportovní výchova jsou postavené na tom: uděláš chybu, jdeš si sednout. Učíme se mít pocit, že je s námi něco v nepořádku, a emoce potlačujeme. Tím se připravujeme o svobodu a nikdy se nedotkneme svého plného potenciálu. Život vám neustále posílá do cesty situace a lidi, aby vás vedl k vnitřní svobodě. Je jen na vás, jak se k těžkým chvílím postavíte. Můžete si říct: Prohra bolí jako kráva, klidně rozflákám raketu, ale emoce mám zvládnuté. Nepodlehnu strachu z toho, co bude příště. Jasně, zítra můžu prohrát znova. Může mě přejet auto, může vybuchnout bomba. Já ale vnímám realitu teď a tady. Prohrál jsem, bolí to, přijmu bolest, propustím ji a tu energii využiju pro to, co chci dál. Když se tohle naučíte – a u Jirky Lehečky vidím neskutečný posun v tom, jak dnes zvládá porážky –, posune vás to. Bolí ho to, ale řekne si: OK, beru to, jdeme dál. Mělo se to stát, jinak by se to nestalo. Nebojuje s realitou, rychleji přijme stav věcí a soustředí se na další cíl. Tím roste jeho šance na úspěch a učí se stát ve vlastní síle.“
Nahý Nadal ve sprše, ledový šok a Lendlův zázračný lák
Cestoval jste s Tomášem Berdychem po turnajích a potkával největší legendy – Djokoviće, Nadala, Federera. Kdo na vás udělal z hlediska nastavení hlavy největší dojem?
„Osobně asi Novak. Je to úplně normální kluk, který má přesně oddělené to, kým je, od toho, co dělá. Kvůli covidu a dalším věcem má sice spoustu hejtrů... V tomhle je zkrátka svůj. Dřív byl nastavený ve stylu já jsem tady a všechny vás smetu, ale dnes má kariéru postavenou na tom, že chce inspirovat ostatní a předávat jim své zkušenosti. To je obrovská hodnota. Nelpí na egocentrické potřebě výhry, což ho osvobozuje. Bojuje za vyšší principy – ukázat mistrovství a inspirovat. Proto se drží na vrcholu tak dlouho. S ním i s jeho týmem jsme zažili krásné rozhovory. Úžasný byl i Roger Federer – svou skromností, obyčejností a láskou ke sportu i k lidem. Lidi má upřímně rád. Ptal jsem se ho, jak dokáže být mimo kurt tak hodný a skromný, a na kurtu to okamžitě přepnout. Roger mi popsal svou techniku: Když vkročím na kurt a překročím bílou lajnu, stávám se tenistou, jakým potřebuju být. Jsem nekompromisní, soustředěný jen na svůj výkon, nemám soucit. Přesně věděl, kým v té roli chce být. Nebo mám krásnou vzpomínku na Ivana Lendla. Trénoval tehdy Andyho Murrayho, bylo to tuším v londýnském Queen’s Clubu. Areál je malinký, sedíte v šatně pár metrů od kurtu, kde se hrají zápasy. Pro mě to byl s Berďou první společný turnaj, trochu jsem se rozkoukával. Vedle vás v šatně sedí Andy Murray, Grigor Dimitrov... Po tréninku bylo hrozné vedro, tak jsem šel do sprchy. V Queen’s mají jen tři sprchy. A najednou ze sprchy vyjde nahý Rafa Nadal. To bylo moje první setkání s Rafou. Prohlíží si mě, já se dívám na něj...“
Řekl jste: Hola!
„Něco takového. Koukal na mě, vůbec mě neznal, nevěděl, ke komu patřím, a říkal si, co je to za týpka. Já se snažil tvářit suverénně, že tam patřím. A radši jsem si pak pustil ledovou sprchu, abych to rozdýchal. Ten samý den jsem čekal na Tomáše a vedle mě si sedl Ivan Lendl. Koukali jsme na televizi na zápasy a on: Ty seš ten Čech, co je tady s Berďou? Tak já ti něco řeknu. Začal mi dávat nevyžádané rady, které ale byly neuvěřitelně cenné a strašně jsem si jich vážil. Zmiňoval jste, jak pracoval s prohrou a na co se soustředil. Bylo vedro a Ivan povídá: Tady je horko, co? Víš, co je na to nejlepší? Lák od okurek!“
Traduje se, že ten na křeče vážně pomáhá.
„Prý je úplně to nejlepší! Doporučuju to všem. Dělal jsem biochemii, viděl tisíce krevních testů, ale tohle jsem neznal. Od té doby na to nedá dopustit ani moje dcera, miluje to od pěti let – vždycky si u toho vzpomenu na pana Lendla. Krásně jsme si povídali a vtom přišel Andy Murray: Ivane, už je čas. A Ivan úplně suše: Ty vole, první kolo, to mě moc nezajímá. Dám si brejle a jdu se tam prospat. Říkal to samozřejmě v nadsázce, ale Ivan si musel všechno vydřít sám a prožil si hodně těžké chvíle. Odtud pramení jeho pověstná tvrdost i specifické ego, ale zároveň obrovský nadhled a moudrost.“
On je neuvěřitelně chytrý chlap.
„Nesmírně chytrý a v jádru strašně fajn. Má v sobě tvrdost způsobenou i tím, čím si prošel v souvislosti s Československem, ale za mě je to borec. Jako samorost si přišel na spoustu hlubokých pravd. Vždycky mě bavilo ho potkat, sálala z něj pohoda člověka, který už nemusí nikomu nic dokazovat.“
Zápasový tlak jde natrénovat
A co Rafa Nadal? To pro vás jistě musí být taky zdroj inspirace.
„Mě osobně inspiroval tím, jaký je absolutní profesionál ve své bublině. Kolem něj byl tým šesti sedmi lidí, a i když mě už registroval, protože jsme spolu trénovali, sotva kývl na pozdrav – byl neustále maximálně fokusovaný. Když se na tréninku hrál cvičný set, měl parametry ostrého zápasu. Zápasovou intenzitu totiž můžete natrénovat.“
Tvrzení, že zápas se natrénovat nedá, je tedy mýtus?
„Je to hloupost. S touhle technikou hodně pracuju. Když fotbalista po tréninku střílí na bránu, je obrovský rozdíl, jestli jen bezduše kope, nebo trénuje vědomě. Vědomý trénink spojený s vizualizací dokáže mozek na zápasovou intenzitu dokonale připravit. Lidé sice říkají: V zápase je to jiné, tam se hra zrychlí. Ne, nezrychlí. Hra se zdá rychlejší jen proto, že máte strach a vyplavuje se vám adrenalin. A proč má člověk strach? Protože má v hlavě představu, že v zápase o něco jde a musí vyhrát. Když se naučíte s prohrou pracovat a zapojíte vědomý trénink, zjistíte, že kvalitní představa má z hlediska neurovědy sílu reálného zážitku. Mozek nepozná rozdíl mezi realitou a živou představou. Trvá to třeba rok nebo dva, než se to skrze meditaci a práci s emocemi naučíte, ale pak přijdete na kurt a posledních deset minut tréninku servírujete pod obrovskou vizualizací: Je to zápas, dvacet tisíc lidí v hledišti, soupeř má mečbol, musím to odvrátit. Nikdo na kurtu není, ale mozek tomu uvěří.“
Učíte své klienty, aby si tenhle stav dokázali sami nasimulovat?
„Přesně tak. Není to ale tak, že jim jen prozradím techniku. Učí se pracovat s dechem a meditací. Když někdo řekne: Mně to nejde, pořád mám strach, podíváme se, odkud ten strach pramení. Je to podvědomý program založený na nějaké staré lži nebo přesvědčení: Tohle nemůže fungovat. Jenže to jsou neurovědy, to reálně funguje. Mám řadu postupů, které se v praxi krásně osvědčily. Třeba ve fotbale – v české reprezentaci mám teď čtyři klienty, a neříkám to proto, abych se chlubil, ale jako příklad. Láďa Krejčí nebo Lukáš Ambrož, vycházející talent a skvělý kluk s krásnou duší, začali věřit tomu, že jsou střelci, ještě dřív, než začali dávat góly. Ze začátku s tím bojovali: Jak mám věřit, že jsem střelec, když góly nedávám? Byli lapení v přesvědčení, že nejdřív musí skórovat, aby si začali věřit. Říkal jsem jim: Ne. To přijde – za zápas, za dva měsíce. Pusťte to a věřte své cestě. Začnete se chovat, cítit a přemýšlet jako střelec na tréninku i mimo něj. Pomalu se jím stáváte. A pak přijde zápas – za měsíc, za tři měsíce – a dáte gól. A vaše reakce není hysterické hurá, dal jsem gól!, ale klidné: Já vím. Já jsem totiž střelec. Djokovič v sedmnácti letech, dávno předtím, než byl hvězdou, prohlásil: Nevím sice jak, ale všechny tady porazím. To nebyla prázdná fráze, on to vtiskl do své identity. Můžete o tom ze začátku i trochu pochybovat, ale jakmile se tak začnete chovat a jednat, začne vám to tam padat. A nestojí to na egu, stáváte se tím v jediný možný okamžik – právě teď. Myšlenka ´až se mi začne dařit, začnu si věřit´ je nesmysl. To je energie chtění, která znamená, že nepřijímáte sám sebe a bojíte se, že to nezískáte. Pořád strach. Jirkův trenér Frédéric to má nastavené skvěle: Soustřeďme se na cestu, to je to jediné, co člověk ovlivní. V tom si s ním obrovsky rozumím. Jirka se díky tomu cítí dobře, protože se nesoustředí na věci mimo kontrolu. Odpadá strach ze selhání a řešíte jen to, co máte v rukou: jak se probudíte, jak trénujete, jak meditujete, otužujete se a jak jdete spát. To je esence sportu i celého života.“
V tenise se říká, že je propastný rozdíl mezi tím jít na kurt „neprohrát“ a jít „vyhrát“. Váš cíl tedy je, aby tam hráč šel vyhrát a zároveň se nebál prohry?
„Vystihl jste to přesně. Jack Nicklaus, jeden z nejlepších golfistů všech dob, říkal: Nejdřív jsem se musel naučit nebát se selhání a chyb. Teprve když jsem to dokázal, šel jsem na každý další úder naprosto uvolněný, i když se ten předchozí nepovedl. Neznamená to, že se na chyby soustředíte. Znamená to, že neúspěch berete jako legitimní možnost: teď se mi to nemusí povést, můžu prohrát. Ale nevím to jistě, a tak se soustředím na to, co mám pod kontrolou. Pokud jste předem smířený s jakýmkoliv výsledkem – v tenise, ve vztahu i v životě –, opravdu se není čeho bát. Zapsat si tohle do nervového systému nějakou dobu trvá, ale když se to podaří, jste svobodnější, kreativnější a uvolněnější. Zvyšujete šanci dostat se i za hranice svého původního potenciálu. A až jednou skončíte kariéru nebo život, podíváte se do zrcadla a řeknete si: Nerozhodoval jsem se ze strachu. Nechal jsem tam všechno. Třeba jsem ten grandslam nevyhrál, ale ta cesta byla náročná i nádherná a naučil jsem se spoustu věcí o sobě. To chceme všichni, jen na to zapomínáme v honbě za rychlými penězi, výsledky a tituly. Když se nad to povznesete, dokážete i náročnou tenisovou kariéru – která je občas na palici – prožít v lehkosti, vděčnosti a soustředění na cestu. Roger Federer už dávno před koncem kariéry prohlásil: Kdybych teď skončil, jsem s tím úplně v pohodě. Těším se na další etapu života, protože svou hodnotu nestavím na roli tenisty. To mluví za vše.“